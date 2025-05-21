脫中當基調 賴清德的520台獨演講

聯合報民調顯示，過半民眾不滿意賴清德總統一年來的執政表現，然賴的就職周年講話給人感覺卻是一種自我滿足，不見有向人民反省檢討的意思。儘管通篇內容避重就輕，少有刺激性的字眼，卻是以「脫中」為根本策略的台獨講話。

雖然賴清德表面上講話用字似較柔軟，但那只是當前台獨運動遇到中美關稅經貿大談判背景下的壓力，不得不然的困境表現。而一句「台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家」，即表露出賴氏與民進黨人暗藏的台獨史觀問題，曲解了台灣地區的戒嚴乃是出於海峽兩岸同屬一個國家的背景，因內戰下的動員勘亂體制。就此，人們可以發現賴內心堅定貫徹其「中華民國台獨化」的「新兩國論」政治路線意志。

正是以「脫中」為基調的台獨語言，故刻意把中國大陸甚至是中國等字眼皆隱去不表述，但中國大陸卻不是不在場的存在，而是暗以「境外敵對勢力」對象來處理，這無疑是一種更深刻的心理策略。藉此一方面使其成為社會性的集體默認，來強化推動「全社會防衛韌性」；一方面欲通過所謂國安簡報「統戰」在野政黨，進而擴大預算、有關法案，這使得賴清德對內「團結牌」的訴求，更像是一種以強化台獨路線為目的的動員號召，一步步將台灣帶往和平的反面。

賴清德講話中肯定了合法合憲的公民參與之「更大的民主」，雖然鼓舞了綠營正在推動大罷免的團體和死忠支持者，卻也再次證明，因綠營操弄大罷免而帶給台灣社會對立、紛亂的總根源其實就是來自執政中樞，及其對於總統、立院皆處於雙少數的危局反應。然賴清德上述的表態並無助於民眾滿意度的增加，反而還會因其執政風格而增加民間對其的疑慮。

原因無他，賴清德對於「脫中入美」的過分期待，表現在對美關稅談判上的自陷困境，光台積電及有關半導體產業鏈的遷走，已讓許多民眾不相信未來台灣產業不會受衝擊。且賴倡議「脫中入北」，有學者認為必然給台灣中小企業帶來經營上的困難，但賴卻大言「絕不犧牲任何一個行業等三大原則」，以「遵循自由市場原則」的抽象空談來安撫台商及社會大眾的不安。

民眾對未來台灣經濟發展前景的不安，不只是過份依賴出口型的半導體高科技產業的未來走向問題，更不滿財富分配日益不公，住房、物價攀高使社會生活品質改善不易的現實，且民進黨政府非理性的濫用行政權力（「其餘人口」即是一例），已讓不少中間選民及年輕一輩對民進黨產生不信賴感，這不是政府以成立所謂「主權基金」改變議題設定，就可轉移人們的關心重點。面對台獨信仰如此頑固的賴總統，一年來給台灣社會帶來的混亂傷害可說相當深刻，但人們還是要警惕賴清德把台獨路線繼續往下推的危險性，希望那句「將人民綁上台獨戰車」警語不要變成現實。