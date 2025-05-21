賴清德應改當台安工作者

台南有一台鐵小站保安，熱銷文創車票「永保安康」；台南起家的賴清德總統執政已滿一年，台民莫不期待執政者能確保安居樂業、兩岸和平、戰端不起，但賴執政能永保安康嗎？

首先，拜登時代國務卿布林肯曾有「餐桌論」，川普在第一任時也將台灣比喻為筆尖，惟賴對兩岸關係不甘只是中美棋子，而是自認棋手。但在賴就任一周年記者會上，發言大半卻似是閣揆和經濟部長的一年施政回顧，總統執掌的「國防和外交」事務，尤其兩岸關係輕描淡寫，賴是無能為力或刻意忽略？無人能解。

其次，賴記者會上寡言兩岸，不再重申一年來引起紛擾之「新兩國論」、「賴十七條」、「境外敵對勢力」等，只在記者提問時方見一含糊「侵略者」字眼。若是賴卸掉鬥雞戰袍，不再高舉戰棋，此為希冀和平台民之福；但若總統重要談話必先與美方溝通先例，亦可窺知賴已被美「控管」不敢造次，以免再掀烽火。

再者，以中美現今對峙態勢，川普延續第一任對中之貿易戰和科技戰，四月全球大開地圖炮，唯有中國好整以暇、連環出招，令川普疲於應對。可預見中美領導人必將一晤，看似居上風的中國，會不將台灣問題順勢搬上談判桌嗎？而生意人本色的川普落居下風，又豈會不把台灣當成談判籌碼希冀扳回一城？若是如此，賴清德將思考與面對之難題，將是「如何確保台灣權益」，而非繼續熱衷扮演「務實台獨工作者」角色。

第四，國家治理如軍事作戰，戰略優先、戰術其次、戰鬥最後。大陸對台工作最高指導原則是「台灣是中國的一部分」，務必完成中華民族偉大復興戰略；而美國現今最高戰略口號是「讓美國再次偉大」，反觀賴清德就職周年只能空言民主、自由、反侵略，對於台灣安全寄望虛幻的「民主同盟」國家及時支援，而現今一打的邦交國則難以馳援，台灣危矣！賴最近說的「產業立足台灣、布局全球、行銷全世界」，只能說是台灣企業行之已久的發展模式，賴無法明確國家發展戰略，是朝中欠缺能臣、或是對外無可奈何呢？

最後，兩國相爭和為上，俄烏戰爭和以哈衝突都可為殷鑑。賴清德最近拋出的「併購說」正在發酵，假設一：川普對台議題發言之「統一與和平」非口誤；假設二：賴非輕率誤舉，而係呼應川普，提購併「合」為一；假設三（亦是中國一向宣示之和平統一方針）：大陸願在賴之「對等尊嚴，不設前提」推諉陳腔下進行接觸。則賴清德在令台海劍拔弩張一年後，如何與大陸接觸，開啟善意交流之第一步，將是第二年施政要務。

日前聯合報發布之賴清德就職周年民調，賴之不滿意度已過半。「政經不分離」，賴侈言再多的經濟和民生施政事項，卻迴避對台灣安全影響最巨之兩岸關係，令人狐疑。賴實應反省未來三年如何成為「務實台安工作者」，確保台灣永保安康，方是全台民眾之福。