科技．人文聯合講座／白沙屯媽祖進香的普遍良知

信仰是人類社會最心靈深處的安頓力量，當個人遭遇無法超越的生命經驗，宗教信仰能給予當事人心靈困頓的依靠。最近白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，跟隨媽祖進香的信眾多達卅餘萬人；沿途提供香客服務及擺設香案迎接的信眾，不知凡幾。迎媽祖成為台灣宗教文化的一大盛事，信徒爭相追隨，政治人物也不免俗地前來參拜。

遠古時代，國家組織尚未成立前，部落巫師與酋長角色混為一體。《三國志．魏書卷卅．東夷傳．倭人》記載：「倭國亂，相攻伐歴年，乃共立一女子為王，名曰卑彌呼，事鬼道，能惑眾。」倭國女主卑彌呼「事鬼道，能惑眾」，說明女巫與君王為混合角色。商湯要討伐夏桀前，聚民宣示非冒然興兵，力陳桀暴政，並說「予畏上帝，不敢不正」，亦即「我敬畏上帝，不敢不去征伐」；上帝成為發動戰爭的藉口，君王藉助人們對神的信仰。

董仲舒《春秋繁露》提出「天人感應說」，宣稱天子為上天的代理人，天有異象乃君王失德、上天示警。一部《二十五史》，總計七十九位皇帝，下過二七○份「罪己詔」。雄才大略如漢武帝，在征和四年（公元前八十九年）下〈輪台詔〉承認失政，要與民休息。然而，罪己詔一下，就能使上蒼息怒，逃過災難？宋徽宗在金人圍城之際，下罪己詔、禪位，依然亡國被擄。北宋並非國無良臣良將，而是帝王昏庸、無力扭轉大局，罪己詔成為「卸責詔」。

《舊約聖經．撒母耳記下》十一章第二節提到大衛王：「一日，太陽平西，大衛從床上起來，在王宮的平頂上遊行，看見一個婦人沐浴，容貌甚美。」他惑於美色，差人打聽，得知為手下猛將烏利亞妻子拔示芭，詔寢懷孕；為免被察覺，召回烏利亞要他回家休息，讓其得以夫婦行房，以掩過失。烏利亞信主，故以戰時與妻行房有違禮儀，宿於宮門前。大衛王知曉而又召見，賜酒使其糜爛而歸，他仍未與妻同寢。大衛王再生一計，派人送信給領軍將領約押：「要派烏利亞前進，到陣勢極險之處，你們便退後，使他被殺。」（撒母耳記下，十一章十五節）聖明如大衛王，犯下淫慾，百般用計掩飾己過，設計殺死良將，「但大衛所行的這事，耶和華甚不喜悅。」（撒母耳記下，十一章廿七節）

《詩經．周頌．小毖》留下一篇令人感動的自省：「予其懲，而毖後患。莫予荓蜂，自求辛螫。肇允彼桃蟲，拚飛維鳥。未堪家多難，予又集於蓼。」翻成白話是說，我記取教訓，免於後患；不可輕忽小草與小蜂，受毒受螫才知辛苦；我開始相信小鷦鷯，終會變成大惡鳥；國家不堪多難，如今我又陷入叢草之苦。「予」是周成王自身，這是他平定「管蔡之亂」後的自省。

白沙屯媽祖的鑾轎，不為權力與財富者而停下，隨處為弱小百姓、兒童、病患及苦難者駐足傾聽，這是最動人之處。「懲前毖後」這個成語，出自周成王誠懇的自省感言，有誠方能通神！宗教的存在永遠告訴世人，現世凡人即使擁有至高權力和財富，卻行不義之事；科技即使再進步，依然有超越世俗的公平正義法則，我們可以稱為「神」或普遍良知，這才是維繫人類文明於不墜的力量。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）