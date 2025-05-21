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年齡一刀切對嗎？方向盤銀髮危機 該管的是能力

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）

三峽暴衝大車禍，讓人嚇壞了！現今許多長者「老當益壯」，自己卻常不易察覺生理機能衰退；加上心理自信與實際能力落差，也讓家人難以勸退長者停止駕駛車輛。

現行「高齡駕駛」僅以七十五歲作為畫分標準，忽略個別差異與能力檢測機制。七十五歲以上需每三年換照，並提供體檢與認知測驗，但體檢與測驗標準過於簡略，大多數「老司機」仍可輕易通過流程，卻無法保證實際安全。

雖然現今隨處有監視器、行車記錄器且檢舉文化盛行，常使事故無所遁形；惟媒體對高齡駕駛肇事的集中報導，可能引發社會恐慌與偏見，進而導致「年齡歧視」風險。

揆諸日、韓之經驗，日本七十五歲以上高齡者若有違規紀錄，即強制進行認知功能檢查；並推動「自願交還駕照制度」，鼓勵老人換取計程車折扣、購物點數優惠。日本地方政府也提供「社區接駁交通服務」，協助解決老者日常交通需求，以減少開車動機。

韓國則規定七十歲以上駕駛人每三年須重新受訓及測試；也實施駕照自願返還制度，並提供獎勵金或交通優惠，對高齡肇事者實施更嚴格的責任追究與駕照撤銷機制。

建議我國可從幾方面著手：重新檢視「高齡駕駛風險評估流程」不嚴謹之處，以及是否應與第三方（例如醫療和交通專業者）聯合強化審查。也可考慮推動「自願交還駕照」獎勵制度，提供交通、健檢補助等誘因，發展貼心替代的交通服務更加重要。

高齡駕駛並非一刀切的年齡問題，而是社會共構的安全與尊嚴課題。除了媒體應理性報導，更要從學校與社區開始強化「安全駕駛意識」與「代際尊重」。政府若能以「安全、尊嚴、便利」三大原則，搭配他國經驗與在地創新配套，才能真正預防悲劇、守護長者與他人生命安全。

高齡駕駛 駕照

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