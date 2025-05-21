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當一個負責任的高齡駕駛

聯合報／ 鍾亮恩／退休教師（高雄市）

今年二月監理所通知筆者年滿七十五歲，須要到指定地點換發高齡駕照，我準備好資料前往換照地點，考前還不斷的複習考試資料，深怕沒辦法及格，因為一旦沒有駕照，外出就寸步難行了。

三峽發生高齡七十八歲的老翁開車嚴重肇事慘案，使高齡開車問題再度引起高度討論。高齡者須自重，深切檢討自己的身心狀況，不能貪圖自己方便反而造成別人不幸。我想藉此提出些關於高齡換照改進的意見。

首先，筆者換照時發現，現行的健康檢查與認知功能測驗過於簡化；為了不引起民怨，及格率很高。應要有更科學的認知能力測驗，包含視覺反應、判斷力、記憶力等，並建立標準化流程與資格醫療機構名單，避免人情或形式化體檢。

其次，現行制度以年齡為單一門檻，卻忽略個人差異。應改為年齡分級評估，周期可依健康狀況調整，例如三年一檢、邊緣者每年一次；並納入駕駛能力實測，因為高齡者體檢即使過關，實際駕駛仍可能發生危險，故應導入模擬駕駛測試或實地路考，據以評估。

再者，一旦駕照被吊銷或不予續期，即影響高齡者日常生活交通，所以應推動自主退場獎勵機制；例如提供免費交補助等，或導入條件式駕照，只允許白天、短距離，在熟悉區域內駕駛。社區接駁車、銀髮交通網等大眾交通亦需同步建設，避免高齡者因交通不便而冒險駕駛。

最後是家庭與社會介入，高齡者不易主動放棄駕駛，家人或難以勸說；若能成立高齡駕駛家庭諮詢平台，可提供心理與法律協助。

駕駛是自由，也是責任，掌控的不只是方向盤，亦牽動他人的生命與未來。期盼高齡駕駛人不冒險、不硬撐、該停就停，尊重與保護他人生命，以後不再有高齡駕駛釀禍的遺憾！

高齡駕駛 高齡者 駕照

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