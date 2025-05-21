三峽肇事者劣跡斑斑 誰讓累犯繼續開車？

新北市三峽發生重大車禍，半毀的車輛畫面經由鏡頭傳播，讓三峽民眾愈看愈眼熟、愈看愈恐懼，原來過往已有多起該輛車違停、開上人行道、撞來撞去的惡劣紀錄，在地的網路鄉民也公開原始照片，證實是同一台車輛所為。

如此高風險駕駛人的駕照，不應該早就被吊扣了嗎？為何累犯還可以開車？本來我國是有交通的「社會安全網」，利用記點制度來管理違規駕駛，這也是國家對於「路權團體」於二○二三年八月上凱道抗議的回應；但同年十月「職業駕駛」團體在交通部繞行、抗議記點制度，因適逢大選前，交通部竟照單全收。隔年三月，行政院長陳建仁提出行政院版「不記點」草案並交付審查，最終順利出委員會並三讀通過。二○二四年六月卅日施行新修訂的道路交通管理處罰條例第七條之一、六十三條、六十三條之二，僅對「當場舉發」採記違規點數，至於「逕行舉發」案件，包括民眾檢舉、科技執法則不再記點。亦即，民眾目擊或親身經歷的違規，雖根據事實證據可以成案，但是不予記點。

記點、扣駕照確實不是目的，而是手段，因為記六點就須繳錢去上課，可以銷點數，直到不處理、記滿了十二點才扣駕照兩個月。交通部修法後卻失去了這樣的機制，實為放縱重大高風險駕駛人。回到三峽的高風險駕駛，等於違規沒成本，繳罰款就可處理，也就是「花錢買方便」。甚至交通部主動以新聞稿回應「二月有高齡換照」，也只是顯露監理機關的高齡換照毫無鑑別度。

三峽車禍慘案發生之後，交通部不僅開設緊急應變，還說要幫助地方政府，交通部也稱將實施三大措施，包含規畫換照年齡朝下修至七十歲、換照考試增加「實地演練」、若七十歲後繳回駕照提供TPASS補助。但交通部沒說的是，二○二四年放鬆「記點制度」跟駕照「脫鉤」的豐功偉業。

疫情期間，職業駕駛站在第一線成為防疫英雄，但少部分的駕駛人因習慣違規所以抗議法規，交通部竟埋單；德政一出，警政系統因失去了市民過往的自救與協助，員警直接面對違規現場疲於奔命，導致超低見警率。若只能當場舉發才能記點，記點自然會降下來；果然去年惡法上路後，根據新北市交通事件裁決處李忠台處長回應媒體的數據顯示，新北市的違規記點下降了八成八，那麼交通安全有提升了八成八嗎？

「職業駕駛」為了方便違規而爭取到的「德政」並非獨惠職業駕駛，而是所有不適任駕駛、高風險駕駛都雨露均霑。這也是當時立委都支持的原因；立法院交通委員會見證了交通暴力的意志，是如何超越黨派與跨越意識形態。交通環境更加危險了，對少數特定族群來說卻更加恣意與方便了！

你的天堂，是我的地獄。試問，失能的僅是駕駛本身，還是這個國家集體的「車本」交通暴力？每天生活在交通暴力陰影下的我們，有免於恐懼的自由嗎？是不是要走上街頭，「你們」才看得見我們？