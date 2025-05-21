善用社區安全網機制 管理高齡駕駛風險

新北市三峽發生重大死傷車禍，一名七十八歲余姓駕駛開車時因不明原因暴衝，撞及多名路人和學生，造成三死十二輕重傷的悲劇。總統賴清德及行政院長卓榮泰當晚赴醫院探望傷者，交通部長陳世凱也對此表示痛心及關心，不過陳世凱的臉書卻遭網友洗版出征，紛紛留言痛批「到底什麼時候要研議駕照回訓？」「一直放任不適任駕駛上路殺人，這就是你們所謂的交通改革嗎？」「到底什麼時候才可以讓家長放心、孩童安心走在路上？」「要死多少人你們才願意改革？」

檢視此件車禍的肇因與過程，肇事車輛在前端路口等待左轉時，先是不慎擦撞中央分隔島，慌亂之餘倒車又撞及後方車輛，然後緊急加速肇逃，過程中闖紅燈且未減速，又引發後續嚴重車禍。至於肇事的高齡駕駛，交通部表示今年二月才進行高齡換照，駕照狀態正常，肇事車輛也定期檢驗合格。當地里長稱余姓駕駛有心臟病史，猜測疑似心臟病發導致。

當地網路社群的網友則指控，余姓駕駛在五年前就曾撞倒人行道上的母嬰，肇事車輛也有其他違規紀錄，懷疑是危險駕駛。

台灣今年已邁入超高齡社會，從交通部的交通事故統計分析來看，高齡者駕駛機車或身為行人，發生交通事故的死傷比例均偏高，如何有效針對高齡者的交通風險進行管理，是刻不容緩的重要議題。除了目前公路局正在規畫的駕駛定期回訓制度外，高齡者換照制度，除了基本的體檢和認知功能測驗，還應加入過往違規及事故資料檢視、心理狀況檢查等更嚴謹的機制；如檢核有一定風險就應繳回駕照，每月並發給一定的公共運輸點數、加入敬老卡點數中，促使高齡者免費或優惠搭乘公共運輸及計程車，以取代開車或騎車。政府應如同交通月票補助通勤者機制，每月發給高齡者足夠的交通點數，以鼓勵高齡者將駕照繳回，有效降低高齡者開車或騎車的動機，減少交通風險。

至於近年來，因身心狀況不佳之高齡者駕駛汽機車導致的自撞事故愈來愈多，交通部應與衛福部推動社會安全網整合，以各式社區或里鄰為單位，用關懷輔導方式進行改善。社會安全網是行政院於七年前就核定的「強化社會安全網計畫」，希望能結合政府各部門的力量，建構綿密的安全防護網，扶持社會中的每一個個體。

高齡者的交通風險管理，如能透過各式社區之社會安全網機制，先調查與了解社區里鄰中有那些高齡者應換照而未換照、身心狀況不佳仍勉強開車或騎車，透過主動積極關懷方式，提供替代公共運輸的交通方式，如幸福巴士等，或以交通點數搭乘多元計程車，或由社區志工提供交通接送方式，以取代其原有之危險交通行為。關懷輔導對象應列管監督，並由政府挹注相關管理經費，由下而上有效改善高齡者的交通問題。