科技‧人文聯合講座／雲端放光芒 天涯共此時

隨著數位通訊科技的突飛猛進，線上直播平台讓信眾無論身處何地，都能隨時遠距參與宗教盛事。

五月上旬，選舉教宗的樞密會議在梵蒂岡的西斯汀教堂召開，共有一百卅三位樞機選舉人出席。為確保選舉過程的純潔性、神聖性與獨立性，在尚未選出新教宗前，大家都不可離開。樞密會議以西斯汀教堂煙囪冒出的煙霧顏色，向大眾宣布選舉結果：如果是黑煙，則表示投票未過關，尚未選出新教宗；如果是白煙，則表示投票過關，已選出新教宗。

西斯汀教堂的煙囪立即成為全球焦點，無數民眾透過直播畫面緊盯西斯汀教堂的煙囪，大家莫不引領而望。在第四輪投票後，西斯汀教堂的煙囪終於冒出白煙，樞密會議選出新任教宗「良十四世」（Leo XIV）。

在樞密會議期間，棲息在西斯汀教堂煙囪旁的海鷗家族，已成另類神聖視覺元素。有很多時候，大家透過直播看著海鷗盯著煙囪，增添了一層意外和幽默。此情此景，讓人不禁聯想到卞之琳《斷章》的名言「你站在橋上看風景，看風景人在樓上看你。」在白煙快冒出前還出現一幅神秘畫面，煙囪旁的一隻海鷗突然振翅移動，彷彿預知即將發生的喜訊，果真是「煙囪氣流鷗先知」。

五月上旬，在國內也有場一年一度的白沙屯媽祖進香活動。今年的路線是「去急回緩」，從白沙屯拱天宮出發後，白沙屯媽祖的鑾轎「粉紅超跑」，日夜兼程趕抵北港朝天宮，倘若沒有足夠體能是無法跟上的。

所幸那些腳步跟不上或時間抽不出的信眾，還是可以透過網路直播平台共同參與關鍵時刻。例如，當粉紅超跑在北港朝天宮三進三出時，現場信眾齊喊「進喔」；未能親臨的民眾，也可在直播平台留言處寫下「進喔！」來共護道場。又如，當粉紅超跑功成身退，白沙屯媽祖在秋茂園換轎時，筆者就在直播平台留言「甘溫！」。傳送訊息當下，ＧＰＳ顯示筆者與白沙屯媽祖正好相距一○八點八八公里。

四月時，筆者透過網路快閃活動，以特惠價格購買「馬戲ＦＵＮ閃，限時快閃住房專案」。除了入住優質旅店外，還附贈門票觀賞林懷民執導，FOCASA馬戲團演出的劇目《幾米男孩的一百次勇敢》。舞台上的女孩男孩演出精湛，不僅博得滿堂彩，同時也讓許多觀眾感動得熱淚盈眶。

隔日從南部返回台北時，先到新港奉天宮參拜，再到大甲鎮瀾宮祈福。雖然車多擁擠，但竟都順利找到停車位。當日人氣鼎盛，熱鬧非凡，直覺是很特別的日子。查一下手機日曆，果然是農曆三月廿三日，媽祖生日。擇日不如撞日，隨意出行竟受到媽祖特別的眷顧，真的很甘溫。

雲端網路讓我們不必舉頭望明月，就能天涯共此時。可以這麼說，「上網」後，千里天涯若比鄰；不過要小心的是，「落網」後，可就咫尺比鄰若天涯了。（作者為台大資工系教授）