賴一路走到黑 全民當奮起自救

賴清德上任屆滿周年，國內政局紛亂、財經前途堪憂、外交局促且兵凶戰危，追根究柢是無德無能。

賴以「雙少數」執政，卻希望如蔡政府時期「沒有通不過的人事與法案」，視國會多數為仇讎，絲毫不願妥協。除指使民進黨團全力杯葛外，又動員「青鳥」在院外滋事威脅，利用綠媒與側翼鼓譟；行政院則動輒申請覆議，不成後又移請如「御林軍」般的大法官釋憲。在七位大法官任期屆滿，集議人數不足後，又搞起違反民主常軌的「大罷免」，聲稱用「更大的民意」取代「最新的民意」，以各種汙衊手法升高仇恨值。喊「團結」其意為「順我者昌」，實際上是製造分裂。

最讓人詬病的是各部會恣意曲解法條，並驅使檢調及法院「鷹犬化」。在「大罷免」過程中公然「辦藍不辦綠」，有高院法官甚至上綱到以「動搖民主根基」為由，毫不忌憚地裁定羈押國民黨地方黨部主委、黨工及連署領銜人，顯示司法機關幾已全面淪陷，不再是「正義最後防線」，為解嚴卅餘年來僅見，令人痛心。

在民生經濟方面，明知綠電建設不足，大量燃燒化石燃料會導致嚴重空氣汙染，遠遠偏離減碳目標，卻仍死抱「非核家園」神主牌，甚至連立院通過核電廠延役、給了台階下也視若無睹，一意關閉僅存的核三廠二號機，以話術遮蓋繼續開發綠電的種種弊端，無視電價高漲的後果。

對外，只有「倚美抗中」一招，盲目地百般順從美國各項需索，坐視台積電及其產業鏈「美國化」，減弱台灣經濟與戰略地位卻增加風險，台幣升值更對傳統產業打擊沉重。另外大幅提高效用可疑的軍購經費，仍無法換得川普政府承諾出兵協防台灣；最近川普發言，在期待大陸開放市場後加了一句「有助統一與和平」，綠營強辯此話「無涉台灣」，不啻掩耳盜鈴。

可悲的是，面對同文同種的強鄰，卻又是另一副嘴臉，趁美國對全球大打貿易戰之際，宣布對岸為「境外敵對勢力」，明令各部會配合政策、拿出具體措施，導致各種光怪陸離且荒腔走板的亂象；將善意交流與統戰畫上等號，擺明要阻斷兩岸來往；極力打壓任何企圖和緩兩岸敵意的努力，懼怕民眾了解真相，凸顯對台灣的民主自由毫無信心。

矛盾的是，去年台灣第一大出口市場為中國大陸及香港，占整體出口比重約三成二；若扣掉對中國大陸的貿易順差，台灣貿易幾近逆差。不僅貿易依存度極大，台灣仍享受相當的ＥＣＦＡ優惠，卻視對岸為寇讎；當耗盡彼岸善意時，又缺乏對策。

賴政府一年來拿不出任何像樣的政績，反而施盡手段、當家鬧事，讓民主倒退、司法破防，亦毫不珍惜台灣賴以生存繁榮的產業根基，並破壞能源供應韌性。對外則以意識形態掛帥，不顧客觀情勢，一味企圖激怒本可和平相處的強鄰，把遠在天邊而極不可靠的「美軍協防」當作救命稻草，是愚不可及。

台灣民眾必須看清，就從強力反對「大罷免」開始，盡速將「一路走到黑」的執政者拉下馬來，才會脫離「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」的險境。