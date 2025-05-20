賴總統周年 還要慶祝嗎

往事已矣。雖要盤點賴清德總統就職周年施政得失，但重點更該放在未來。然而，如果領導人在專訪時扭曲誇大過去，大概就能推知其以史為鑑的意義甚小。按理說，賴清德總統最近接受雜誌及網路媒體專訪，應早讓幕僚擬定比較好看的答案了，可是若以兩岸政策為切入點卻答得奇怪。筆者因此想換個方式，提醒我們原來曾有「其他可能」。

面對財經期刊專訪，賴說上任後，他選擇讓兩岸關係走向「戰略清晰」，定義「境外敵對勢力」是為了告訴國際社會「台灣已別無選擇」；因為「反滲透法」在二○二○年一月公布實施，內容已明確定義何者為境外敵對勢力。

其次，賴舉共諜統戰案以陳述「中國沒有放棄武力攻台」，又說海基會透過各種管道，包括台商組織、民間社團或是海基會本身，協助台商或是在中國大陸的台灣民眾，「這也是政府的責任，我們沒有放棄」。最後又在另一場專訪表示，「中國對台灣採取文攻武嚇策略多年，情況變成現在這個樣子，難道是中國需要的嗎？」

在訪談中，可以看到事實被扭曲誇大。首先，賴雖提到反滲透法，卻沒說為何在實施三、四年後才動用「境外敵對勢力」的定義，中共應不會對蔡英文執政時的台灣「比較好」。其次，賴舉出的共諜統戰案例，相關案件仍多在審判並未定罪。

第三，在官方冰封下，政府有沒有辦法協助在陸台商或民眾？去年底有三名宗教人士被捕，堅稱兩岸有管道的海基會，改口說曾尋求海協會協助、依「兩岸共同打擊犯罪協議窗口」欲了解狀況，皆未獲得回應。

中共對台威脅，我們應該有所表示，然而一個巴掌拍不響，兩岸情勢在賴就職一年內迅速惡化。以最近幾份國際期刊為例，《經濟學人》刊載〈台灣被強權輾壓的時刻到了〉；《外交事務》刊載〈台海戰爭風險高，而且愈來愈高〉。套句賴的用語：戰爭逼近難道是台灣要的嗎？

最後，想像一下，如果是藍白正副總統就職一周年，兩岸現在會是什麼景況？台灣可能很快與大陸和解，雙方全面恢復交流；人民不用擔心安全問題，共軍機艦缺乏繞島動機，美國與中共的主要競爭地區將改至南海；沒了軍事壓力，也沒有推出「國安十七條」的理由，可以把注意力放在如何應對美國「對等關稅」壓力。由於不需要對美一邊倒，我們手上還有許多籌碼，可以好好準備談判。

可惜，現實沒有「如果」。把上述想像反過來看，就是兩岸敵意螺旋持續上升的現況。最近有個明顯的訊號，是關於台灣不能參加世界衛生大會的新聞，在大陸網路平台的瀏覽率衝至第一；甚至如具政協統戰背景智庫「中國海峽研究院」昨天也發布年度兩岸關係風險指數報告稱，由於民進黨的「台獨」道路走向新的、明確的對抗階段，指數再創新高並突破陸方以「非和平方式」處置的臨界點。

想想不久前，還在「台灣最美的風景是人」的兩岸情調，賴總統的周年，還要慶祝嗎？