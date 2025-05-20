收不及格成績單 總統願自省？

賴清德總統就任屆滿一年，多數國人但覺兩岸緊張、國事紛亂；朝野內鬥、國家空轉；物價飛漲、日子難過，甚至司法淪為政治打手、公義不彰；提及這三六五天，搖頭嘆息者多，點頭肯定者少。面對這張不及格的成績單，不知賴總統有何感想？

去年五二○就任時，賴清德在就職演說稱：「新政府將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。」但治理國家一年，聯合報最新的民調顯示，賴清德的施政滿意度創了新低，只有三成七滿意，不滿意者則高達五成三；是總統民選以來，首位不滿意度超過五成的總統，更是不滿意度排名第一的總統。尤其值得注意的是，竟有五成二的民眾，認為賴清德執政讓台灣「更分裂」、四成三的民眾認為台灣「更危險」、四成二認為台灣政治「更獨裁」。這一切，無非都是賴清德擇「惡」固執的結果。

賴清德是以五五八萬餘票、剛過四成得票率當選的少數總統，民進黨在立法院也是僅有五十一席的少數；在雙重少數的情況下，賴清德理應放軟身段、謙卑再謙卑，取得在野黨支持與合作以順利施政。未料，賴清德非但未見謙卑，反而剛愎蠻橫，不與在野黨溝通卻發起對藍委的大罷免，意圖翻轉朝小野大的國會生態，希冀重返「完全執政」，好能為所欲為。

回顧去年五二○，賴清德曾表示在任期的每一天，他都將「行公義、好憐憫、存謙卑的心」；但一年來對照其所作所為，「賴桑」是說的比唱的好聽。他在就職演說中明確表示：「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」還強調「政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。」然而，一年來在立法院居於少數的民進黨，何曾服從過多數？遑論合作。

從「國會改革五法」到選罷法、憲訴法、財劃法，還有總預算案及警察人事條例，行政院全都提覆議，創下憲政史上覆議案最多的紀錄；民進黨立法院黨團還針對憲訴法、財劃法及總預算案申請釋憲，擺明要與在野黨強力對抗對撞，明眼人都知這是綠營為大罷免添加柴火、累積動能而為，卻讓國政陷入空轉。

除了「強碰」在野黨，對於大陸，賴清德同樣是倨傲鮮腆。賴就職時曾說：「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項。」又稱「由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持四個堅持，不卑不亢，維持現狀。」聽起來有滿滿的善意，但這一年來，賴清德不僅動輒挑釁對岸，還特別弄出「對付」大陸的「國安十七條」，並且公開指稱對岸是「境外敵對勢力」，已然升高兩岸的緊張氛圍，台海的和平願景也更加遙不可及。

施政一年成績不堪入目，若賴清德自覺愧疚、有負國人所託，就請閉門思過，深自反省檢討三天後再出發，給國家與生民一個新機會。