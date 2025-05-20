民意警鐘響起 賴政府4大結構性困境

根據聯合報公布的最新民調，賴清德總統就任周年，施政表現評價呈明顯負面，不滿意度高達五成三，為歷任五位民選總統就職周年相比之最高，這不僅是對賴總統個人聲望的警訊，更是對整體執政體系信任的重大危機。政府若無視此民意警鐘，勢將面對更嚴峻的治理挑戰與社會撕裂；若能以此為契機，誠實面對問題、調整政策思路，則可重建信任，推動真正民主而透明的治理。

本次民調重點不僅在於高達五成三的不滿意比率，更值得關注的是民眾對政府執政方向的整體感受，包括安全感下降、社會分裂感提升、政治氛圍疑慮。這些指標顯示民眾對政府信任不足。四成三受訪者認為台灣「更危險」、五成二認為社會「更分裂」、四成二認為政治「更獨裁」，顯示社會對政府的執政方向普遍疑慮。

安全感下降，反映民眾對兩岸關係惡化與戰爭風險上升的擔憂；社會分裂感加劇，則與政黨對立、族群矛盾及政策強勢推動脫不了關係。「民主倒退」的印象也浮上檯面，反映人民對行政權過度集中、立法監督受限、獨立機關失衡的不滿。此外，賴政府更有「四大結構性困境」待解：

第一、兩岸政策缺乏穩定性與風險溝通。在美中角力加劇、地緣政治高壓下，雖政府強調備戰、強化國防，但對於「和平與可信任框架」未見具體規畫，導致國人無法理解政府如何有效管控風險避免誤判。

第二、社會撕裂感加劇，族群與世代裂痕未弭。成為國會少數黨後，民進黨仍延續強勢對抗，未見朝野合作與包容，加深社會對「一言堂」統治的反感。

第三、民主制度的制衡機制削弱。人民質疑司法與監察機關中立性，媒體環境也因政策與「補助糾結」而失衡。若無制度制衡與透明問責，民主將喪失正當性。

第四、能源轉型政策欠缺信任與溝通。核三廠二號機停機、非核政策持續推進，引發七成二民眾對未來供電穩定的憂慮。再生能源儲備、調度與備援政策更是未有社會共識。

賴政府如何重建民眾信任並回應民意期待？首先，在堅持主權的前提下盡速恢復兩岸對話，釋出制度性善意，提出「兩岸和平溝通行動綱領」，增進透明與理解。其次，強化民主制衡與資訊公開，落實五權分立、尊重立法院的監督職權，並確保考試、監察權不受政治干預，維護民主制衡機制。

其次，推動社會和解，設置跨世代政策對話平台，鼓勵青年與長者、城鄉族群對話；在地方治理中，給予各政黨縣市首長更多的合作資源與平台，破除中央地方壁壘，並緩和意識形態對立。最後，制定三段式能源轉型路徑；短期，評估核能延役並納入備援；中期，擴大儲能與綠能誘因；長期，推動區域能源自治，讓地方參與供電規畫，提升彈性與穩定，確保邁向二○五○淨零碳排。

就職周年是回顧的時刻，更是轉型的關鍵。民意如水，可載舟亦可覆舟；台灣正處於國際政治與內部撕裂交織的歷史節點，人民期待的不是口號與對抗，而是穩健治理與尊重民主。執政團隊若執迷於「強勢推動」與「忽視民意」，恐將失去認同與治理基礎。

唯有誠實面對問題、轉向改革、強化制度透明與民主品質、重建信任，方能走出危機。