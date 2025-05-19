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中東行狂吸金 川普經濟外交新棋局

聯合報／ 李姵瑩／科技業專案經理（新北市）

美國總統川普中東的動作頻頻，不僅僅是外交訪問，更像是一場大型經濟推銷秀。日前他親赴卡達，成功促成總額超過二四○○億美元的投資協議，當中尤以卡達航空向波音採購二一○架客機、總值九六○億美元的合約最受矚目。

川普宣示這筆合作不僅是單一買賣，更代表中東資金正加速流向美國，雙方關係將走向更為緊密的戰略夥伴。他甚至進一步擘畫未來一．二兆美元的經濟交流藍圖，引發外界對川普「經濟外交」戰略的高度關注。

美國近年來面臨製造業轉移、貿易逆差與內需不振等結構性問題，川普試圖透過高額外銷訂單拉抬本國產業動能。波音做為美國製造業的象徵，其訂單量直接反映出製造業景氣的興衰；此番合作為美國本地數萬個就業機會提供了保障，符合川普「美國優先」的經濟主張。其次，川普深知中東各國近年推動經濟多元化與能源轉型，正尋求對外投資的新對象，美國自然成為其資金出口的首選。在此脈絡下，川普敏銳地踩準節奏，成功搶占中東資本的信任與合作空間。

然而，這場經濟外交的操作，並不僅止於帳面上的金額；美國與中東的經貿往來，背後蘊含著更複雜的地緣政治盤算。在中國推動「一帶一路」與擴展全球影響力之際，美國此舉實針鋒相對，避免中國獨大，這種帶有對抗意味的經濟聯盟，正逐漸取代傳統軍事結盟模式。對卡達而言，此舉既能強化與世界強權的戰略連結，也有助提升其在波灣地區的地位，雙方可謂各取所需。

進一步看，這場交易不只是經濟合作，而是跨越貿易、外交、戰略的全方位布局。當今的國際經濟不再單憑價格與製造能力取勝，更需結合政治籌碼與資本流向，打造利益共贏的聯盟關係。

台灣在這樣的國際大潮下，應審視自身在全球供應鏈與國際經貿中的定位，思考如何吸引外資、強化出口優勢，並在國際政經交錯的棋局中找出自身的利基。川普這場卡達行不只是在賣飛機，更在為美國下一波經濟霸權奠基。為因全球經濟板塊重組，台灣勢必要學習靈活的策略布局。

中東 出訪 川普 關稅

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