賴總統應見黃仁勳 談我AI藍圖

ＡＩ教父黃仁勳到台灣來，他推崇台灣是全球科技生態中心；輝達的台灣總部花落誰家，更是現在各縣市競相爭取的對象。幾天前，他接了中東國家ＡＩ的大單，台灣很多的供應鏈也要跟著他去拓展中東的生意。

他這次的行程之一、是擔任雙北「世界壯年運動會」開幕典禮的聖火手。蕭美琴副總統代表總統參加世壯運開幕，部分政治人物說「賴清德以國政繁忙為理由不參加，沒有國際觀」；部分媒體也說「賴清德機關算盡，斷了和黃仁勳同台的機會」。

黃仁勳創辦的輝達公司最新的市值是三．三兆美金，是全世界第二大公司，超越蘋果，只比第一名的微軟少七百萬。去年台灣的ＧＤＰ總量是八千億美金，也就是輝達一家公司市值是台灣整體ＧＤＰ的四倍。以黃仁勳的身價，再加上對台灣非常友好、和台灣電腦產業唇齒相依的關係，真是台灣的好哥兒們。

賴總統應與黃仁勳一起探討台灣未來ＡＩ產業發展藍圖，有哪些地方可以共同努力相輔相成；賴總統也可以向黃說明台灣的能源政策，以解除黃仁勳內心的疑惑，亦即要在台灣成立ＡＩ研究中心卻怕台灣電力不夠。這些事情都非常重要，也是國內外矚目的點。因此，黃仁勳當然值得賴總統排除任何繁忙國政，與他促膝長談。