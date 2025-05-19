聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統應見黃仁勳 談我AI藍圖

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）

ＡＩ教父黃仁勳到台灣來，他推崇台灣是全球科技生態中心；輝達的台灣總部花落誰家，更是現在各縣市競相爭取的對象。幾天前，他接了中東國家ＡＩ的大單，台灣很多的供應鏈也要跟著他去拓展中東的生意。

他這次的行程之一、是擔任雙北「世界壯年運動會」開幕典禮的聖火手。蕭美琴副總統代表總統參加世壯運開幕，部分政治人物說「賴清德以國政繁忙為理由不參加，沒有國際觀」；部分媒體也說「賴清德機關算盡，斷了和黃仁勳同台的機會」。

黃仁勳創辦的輝達公司最新的市值是三．三兆美金，是全世界第二大公司，超越蘋果，只比第一名的微軟少七百萬。去年台灣的ＧＤＰ總量是八千億美金，也就是輝達一家公司市值是台灣整體ＧＤＰ的四倍。以黃仁勳的身價，再加上對台灣非常友好、和台灣電腦產業唇齒相依的關係，真是台灣的好哥兒們。

賴總統應與黃仁勳一起探討台灣未來ＡＩ產業發展藍圖，有哪些地方可以共同努力相輔相成；賴總統也可以向黃說明台灣的能源政策，以解除黃仁勳內心的疑惑，亦即要在台灣成立ＡＩ研究中心卻怕台灣電力不夠。這些事情都非常重要，也是國內外矚目的點。因此，黃仁勳當然值得賴總統排除任何繁忙國政，與他促膝長談。

AI 賴清德 電力需求 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳驚聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母收藏」

不只有Nvidia黃仁勳演講 彭博：Computex還有這四大看點

黃仁勳彩排步出北流！偕妻同車離開 明宣布AI新一年發展

「Hopper不再供中」 黃仁勳：高階晶片未轉賣 太重了難走私

相關新聞

中東行狂吸金 川普經濟外交新棋局

美國總統川普在中東的動作頻頻，不僅僅是外交訪問，更像是一場大型經濟推銷秀。日前他親赴卡達，成功促成總額超過二四○○億美元...

台灣AI突圍 軟體是關鍵

輝達執行長黃仁勳近日再度抵台，不僅預告在COMPUTEX將有重大宣布，更以「兆元宴」邀請台灣科技巨擘齊聚一堂。他的每次現...

賴總統應見黃仁勳 談我AI藍圖

ＡＩ教父黃仁勳到台灣來，他推崇台灣是全球科技生態中心；輝達的台灣總部花落誰家，更是現在各縣市競相爭取的對象。幾天前，他接...

科技‧人文聯合講座／鳳凰花開 挑戰低碳畢旅與謝師宴

每年鳳凰花開時節啟動了畢業季，因接續不同層級學生爾後的升學與就業需求，許多學子們期待的畢業旅行，已早於寒假或春假即先行啟...

脫中？抗中？賴總統應慎思兩岸路線

賴清德總統就任即將滿周年，兩岸關係仍處在驚濤駭浪之中。賴總統不斷倡議立基於新兩國論的衝突性兩岸論述，深化兩岸互不隸屬論、...

基載電力外 核三除役還傷及人才培育

核三廠二號機日前因運轉執照到期而停機，正式邁入除役準備。該機組裝置容量為九十五．一萬瓩，每年可以提供近八十億度的便宜潔淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。