台灣AI突圍 軟體是關鍵

輝達執行長黃仁勳近日再度抵台，不僅預告在COMPUTEX將有重大宣布，更以「兆元宴」邀請台灣科技巨擘齊聚一堂。他的每次現身，總為台灣科技業注入一股強心針，也再次凸顯台灣在全球ＡＩ供應鏈與技術發展上的關鍵地位。在這個由ＡＩ主導的新世代，台灣不僅是硬體製造的重鎮，更應該逐步展現出軟體應用與制度治理的戰略角色。

對台灣而言，這場ＡＩ賽局既是挑戰更是機會。台積電的製程優勢、其他廠商的硬體系統整合，與台灣本土語言模型的崛起，代表台灣正從「製造中心」轉型為ＡＩ時代的「策略節點」。不過要穩居此地位，除了硬體能力，還需軟體創新、倫理治理、資安防護與產業協作的全面升級。

在本次「兆元宴」中，黃仁勳親自送台積電董事長魏哲家上車的畫面，成為各界焦點，象徵著台積電在全球ＡＩ供應鏈中的不可取代性。宴會所展現的不只是慶功，更是信任關係的重申。這場產業聚會清楚傳達未來的ＡＩ競爭，不再只是單一企業之間的競合，而是整個產業聯盟之間的協作賽局。

這也凸顯台灣在國際產業分工中的角色變化，ＡＩ發展不是靠一家公司可以單打獨鬥，而需要從設計、晶圓製造、系統整合、演算法開發，到應用場景的全鏈串連，而台灣正是具備完整鏈結的少數地區之一。

台灣在面對ＡＩ浪潮的同時，也不得不正視制度與資安的缺口。根據調查，僅不到一成台灣企業的資安達到成熟水準，資安不只是ＡＩ應用的保險，更是未來全球供應鏈能否信任台灣的關鍵指標。

數位發展部雖已推出五大ＡＩ推動策略，包括產業升級、人才培育、資安架構建置、在地模型發展與法規鬆綁，但若僅止於政策宣示，將無法應對生成式ＡＩ對治理與社會穩定帶來的衝擊。台灣未來發展應以「可信任且負責任的ＡＩ」為要；ＡＩ在新聞、醫療、音樂等領域雖可帶來效率革命，但若缺乏倫理與制度把關，將導致資訊誤導、ＡＩ作假等問題。這些風險並非未來式，而是當下進行式。

ＡＩ不應只是技術，也是一種文化選擇，為了讓ＡＩ能理解繁體中文與台灣語境，台灣絕對要建立自主的語言模型，融合台灣的法律、語言與社會脈絡。這些在地模型不僅是技術產品，更是數位主權的具體實踐；國際上的主流模型雖然能力強大，卻無法掌握台灣本地語義與使用習慣，進而影響ＡＩ應用在教育、醫療、司法等敏感領域的準確性與文化適應力。

在這場ＡＩ賽局中，真正的比拚是「人才」。目前許多大學強調「ＡＩ系所」、「智慧科技課程」，但若僅止於口號、缺乏實作與倫理素養，恐無法培育出真正能駕馭ＡＩ的未來人才。產官學應該聯手，讓下一代不只是ＡＩ的使用者，更能成為創作者與治理者。同時也應發展跨領域人才，結合法律、哲學、設計與工程等專業領域，建構全方位的ＡＩ治理體系。

黃仁勳每次抵台都像一場「科技儀式」，但這回蘊含的意義更為深遠。在地緣政治、技術變革與價值觀重塑的多重衝擊下，台灣正站在ＡＩ浪潮的尖端。台灣不能只滿足於「ＡＩ硬體島」的角色，需要加強在應用、制度、倫理與文化方面的基礎建設，才能在全球ＡＩ賽局中扮演關鍵角色。