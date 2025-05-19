斬斷賴政府黑手 台才有未來

賴清德就職總統轉眼間已將屆滿一年。細數這一年來賴政府的執政，台灣民眾已然透過各色民調和街頭運動給出了評價：這是一個自解嚴以來，最「傲慢戀權、雙重標準、肆無忌憚、毫無誠信、目光短淺、侵凌民生」的統治集團！

一年前，民眾期盼新就任的賴清德總統能重新開放大陸民眾自由行入台、並解除禁團令，以紓解旅宿、觀光及相關業者的困難，並一度醞釀上街抗議。面對壓力，新政府先是放出風聲穩定各界，時任交通部長李孟諺曾表示「不排除我們先釋出善意」，後來卻換來賴清德的「新兩國論」，使得兩岸僵局徹底陷入難以解開的困境之中，展現出當權者蔑視小民的傲慢。

緊接著，在新政府就職不久後，檢調便接連發動偵辦柯文哲的「政治獻金」和「圖利京華城」等案件。當時，面對第三大在野黨主席，北檢在欠缺金流、物證和人證的情況下，數度羈押柯文哲，甚至在偵查結束進入起訴階段時，仍然以可能串證為由堅持延押，即便交保金提高到七千萬，還是堅持抗告，台北地院最終更是表態稱「尊重審級制度」，不再駁回北檢。反觀對於差不多同期偵辦的、同為賴清德嫡系的林宜瑾，或是黨內不同派系的鄭文燦和林岱樺案，卻顯得含情脈脈；更不用說賴清德對於八八會館案的「溫情呼籲」、對於台南林士傑槍擊案的不聞不問，擺明「你奈我何」，讓「台灣司法檢調獨立辦案」變成笑話！

隨後，國會改革法案、財劃法修正案及總預算案等「立法院三大案」，更讓民眾看到執政黨如何利用網軍認知作戰，大肆扭曲事實、抹黑在野黨。明明是民進黨曾經支持的「賦予立委聽證及調查權」、「禁止行政官員虛偽陳述」等條文，卻被抹成「國會擴權」；明明是包括賴清德在內的民進黨籍縣市長過去支持的、旨在「恢復精省後導致財政劃分不均衡」的「調整中央與地方財政收入分配」議案，卻被扭曲為「掏空國民福利款」。

更有甚者，對於立法院制衡政府權力的預算審查權，賴政府也毫無尊重。只見民進黨及其側翼接連用包括「發票獎金發不出來」、「機關沒辦法開冷氣」、「老農津貼預算被刪」等謊言造謠指控在野黨，卻毫不顧忌行政院各部會動輒千萬的宣傳預算、從「高端疫苗」到「超思雞蛋」的官商勾結疑雲，以及一再拖延驗收卻還要擴編的潛艦國造預算；甚至不惜發動憲法法庭干涉、煽動青鳥衝擊立法院，謊言被拆穿後便用「○○同路人」的大帽子去霸凌質疑者，進而發動所謂的「大罷免」，撕裂台灣社會。

如今台灣正面臨廿一世紀以來，地緣政治最為詭譎動盪的時刻，美國總統川普的關稅戰仍未對台放鬆，「美台晶片合作」又有更加掏空台灣產業的趨勢，加上各國愈來愈展現出「中美平衡」的外交態度，賴政府卻從未向國人提出具體的因應方案，只會從自己的統治利益出發要求各界服膺其意旨，把所有反對質疑的聲音一律打成敵人，加以鎮壓霸凌。可以想見，若再繼續放任如此傲慢霸道的政權恣意妄為，台灣人民引以為豪的民主法治、經濟發展，都將陷入深不見底的困境之中。