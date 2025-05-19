基載電力外 核三除役還傷及人才培育

核三廠二號機日前因運轉執照到期而停機，正式邁入除役準備。該機組裝置容量為九十五．一萬瓩，每年可以提供近八十億度的便宜潔淨電力，高出同為無碳之慣常水力的每年卅十至四十億度發電量甚多，貢獻不能說小。

二號機去年發電量僅占全國的二點七％，乍看似乎無足輕重，但比率縱使偏低，卻仍無法由再生能源取代，主因是再生能源電力的穩定性不足，不能做為基載。

行政院深明此理，因而一再強調，今年先後將有四部新增燃氣機組上線供電，非核後不會面臨缺電風險。政院說法或有爭議，但可以確信的是，能源轉型至此，已一舉陷入「以火代核」、空汙與碳排俱增的無奈荒唐情境。

另一方面，預計今年除役的發電機組共五部，裝置容量總計減少三一五萬瓩；四部大容量新機全數滿載，可新增四八一萬瓩供電量。不過，新機中的大潭新七號機、興達新一號機，迄今仍處試運轉測試階段；而台中新一號機、興達新二號機，最快必須分別等到八月與十一月才能上線。尤有甚者，去年底便該商轉的大潭九號機，至今仍在試運轉測試。綜言之，今年底前的電力供給，極可能呈現不穩定狀態。

盛夏將至，引人關切的供電情境是，自光電歸零的那一刻起，夜間尖峰用電量一旦因景氣回溫與燠熱天氣而迭創新高，供電緊繃的挑戰勢必天天上演。規畫不夠周延的非核，除促成執政黨「準時」實踐理念，看不到能源與環境因此獲得優化的實績。

電力之外，核電機組全面退場，也直接衝擊國家核能領域人才的培育，年輕學子無法對發展前景有所期待，自然不願貿然將之列為職涯選項。當賴總統與卓院長接連強調「二○三○年若新核能技術成熟，會列入應用考量」之際，同時兼顧停用核電機組長達廿五年的除役作業，留才、攬才、育才明顯應是國家未來至少十年的核心工作。政府若真有意涉足核能新技術，同時建立自有核電除役技術，國際間的做法可供參考。

首先，維持具實務經驗的核電人力為當務之急；而為避免人力斷層及傳承不及，創造適當環境以利新血挹注，也是必要做法。此時，推動核電機組重啟，就有兼具人員養成與經驗傳承，同時保有無碳基載電力的多重優點。

其次，成立國家級新核能技術研究團隊，選定關鍵研究主題，加強國際合作與攬才；投入必要資源，積極進行國內多元育才，協助國內產業建立國際合作管道，也都是多面向人才培育的可行做法。

在政府近來不斷拋出「五年後新核能」的煙霧彈攻勢中，「非核家園」已先將我國實質導向加強版的「火電家園」；同時斵傷核工人才培育的管道，且不利非核後的核電廠除役。賴總統就職周年在即，聆聽了收集一整年的各方意見後，是不是該對「新」、「舊」核能亦或「非核」明確表態了？