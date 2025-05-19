科技‧人文聯合講座／鳳凰花開 挑戰低碳畢旅與謝師宴

每年鳳凰花開時節啟動了畢業季，因接續不同層級學生爾後的升學與就業需求，許多學子們期待的畢業旅行，已早於寒假或春假即先行啟動了。

畢業旅行對學子而言其實相當具有意義，除與同儕好友惜別歡聚，也是人生的轉捩點。大學生通常會自行組隊策畫堪稱是人生中特別的旅程，有的會騎車環島、登山、健行，甚而出國自助旅行，不一而足。而未成年的中、小學生們，因校方與家長對團隊活動的安全較為慎重和關注，通常是三天兩夜集體行動在國內走訪景點，且多以遊覽車行之。少數實驗型學校會安排特殊的畢旅，例如騎車環島、搭火車、登玉山…等。

無論是淡水河藍色公路或離島海上戶外教育，均是與大自然對話的必要課程。郭瓊瑩／攝

令人感動的案例是，宜蘭岳明國小在校長與家長會的努力下，培育濱海成長的學生學習游泳、潛水、划獨木舟，甚而駕風帆，曾有畢旅駕風帆到石垣島，在海邊露營，此等經驗讓學子們終生難忘，但這些仍是難得特例。最常見的畢旅仍是俗稱「三六九行程」的遊樂園或都會型旅行，在車上吃速食（為了食安與便利），晚上則是星級旅店的桌菜與宴會廳型的娛樂活動，少數得以有營火晚會（為了安全）；如此下來，學子們的記憶幾乎雷同。

惟常見日本高中生由老師帶隊來台進行班級畢旅，歐洲也常見一群好友背著背包、搭火車自助旅行；筆者更曾驚見姨媽穿著和服登玉山之畢旅照片。身為海洋國家，我們的戶外教育、登山教育、海洋教育，為何不能融入課程與學習？包括具紀念性之畢旅行程。團體行動其實很耗人力物力，往往欠缺師生親切有溫度之互動，更遑論相關食宿的完善規畫。

此外，一到畢業季，各大飯店即開始行銷謝師宴，動輒近萬元。身為教育者常自問，我們其實無需這種形式上之謝師儀式，如能有一場共同旅行的互動，不只謝師也能同時謝生，才不枉教學相長。

台灣有許多美麗獨特的風景，觀光與教育主管單位似乎忘了互相合作，開創學子們透過旅行認識台灣的機會，其ＣＰ值遠高於對外國來台觀光客人次之計較。

曾經改變傳統的謝師宴，包了淡水河藍色公路的遊艇、請了外燴，自大稻埕碼頭到淡水看夕陽、到月升，讓學子們以不同視角閱讀台北母親之河景觀，也得以體驗沒有大圓桌的甲板上歡聚。一趟船趴下來，學子們開心地說「我們每天自山上俯瞰淡水河，卻從未發現台北如此之美」。

遊河的經費比在星級飯店餐宴經濟得多，其中的動態體驗更是難得的回憶。當然，這一切安排需天時地利人和。

畢業旅行與謝師宴看似兩件事，其實它反映當前社會大眾的價值觀；為了安全、易於管理，而怯於為學子們開創新視野。如果相關因應配套措施整備周延，在茶園野餐宿營、師生共同參與部落祭典，登山後在星空下體驗一場生態廚師的在地美食。如此想像畢旅與謝師宴的結合，是否太天真了？（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）