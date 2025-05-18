星期透視／破風手蔣萬安 能成就盧秀燕衝線？

世壯運開幕，輝達創辦人黃仁勳擔任科技領域聖火手，由於黃為全球科技與ＡＩ代表人物，具國際影響力，擔任聖火手，無疑將世壯運的規格及全球關注度拉高，就連總統府都一改態度由副總統蕭美琴代表出席，況且聖火手這重磅消息是在開幕前一天才公布，確實為世壯運行銷拉出漂亮尾盤。

有了黃仁勳助威，台北市長蔣萬安更有機會藉世壯運再下一城，除加碼政績外，若統整在罷免戰役中各式攻防操作，蔣已累積滿滿「抗綠能量」，而現今國民黨接班梯隊是以盧秀燕、蔣萬安為主，蔣的表現亮眼，圖的當然不是自身上位，而就像黃仁勳借光環給他般的，蔣也是替二○二八藍營最可能人選盧秀燕擔任「破風手」的角色，助盧衝線得分。

以世壯運來說，黃仁勳擔任聖火手這記好球，不僅讓綠營對世壯運挑毛病的「卡蔣」操作顯得吹毛求疵，更將了總統府一軍；畢竟原本總統府稱總統賴清德「國政繁忙」無法出席，或許就是不看好世壯運，也不願為蔣加持，孰料黃仁勳擔任聖火手，在賴限於「國政繁忙」已無轉圜空間親自參與的情況下，由蕭美琴代表出席，來蹭黃的光環並凸顯政府對黃與ＡＩ發展的重視，便是不得不然。即便總統府自有說法，但府方的不得不然已讓蔣找到反手殺球的施力點，為世壯運作了最佳詮釋。

加上蔣近來面對綠營議員的挑戰都直球對決，日前又和閣揆卓榮泰針對共諜案隔空交火，要求卓對共諜案說清楚，針對北市黨部黨工被檢方約談調查，蔣更到北檢表達抗議聲援同志，並提出「倒閣」訴求；至此，蔣已跳脫「溫良恭儉讓」的行事框架，蔣戰力拉高、抗綠能量滿滿，除鼓舞支持者外，更激活藍軍大咖，強化批綠的力道；特別是盧秀燕，她對於檢調搜索國民黨地方黨部，除批評司法介入罷免萬萬不可，而後措辭更強烈，直指自己從政卅年、現在是國家司法機器被濫用最嚴重的時刻，希望民主倒退的現象適可而止。

「蔣盧連線」陸續發聲互為聲援，蔣作為盧的開路先鋒，吸納綠軍砲火，讓盧能穩紮穩打，就像自行車隊競賽中，破風手為衝線手擋風阻，同時透過誘敵戰術，消耗對手資源與體力，也讓盧蔣互信與默契在綠軍的重重砲火下深化鞏固。就如日前台中捷運藍線機電工程簽約，盧除邀請蔣出席，更說到與蔣「情同姊弟」，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」，蔣則回應「姊姊說的話，弟弟全力以赴，未來可以在更多領域深化合作」。蔣展現破風手慷慨成全的氣度與格局，不只因藍軍再退一步即無死所壓力，更有對盧能以「媽媽市長」的特色定位行穩致遠、衝線奪牌的期待。

值此亂局中，蔣已然調整步伐，去年藉雙城論壇替藍軍保存了僅存的兩岸話語權，今年黃仁勳加持世壯運更深化台北作為ＡＩ首都的無限潛能，內外兼顧、累積戰果；蔣雖在綠軍的砲火下匍匐前進，仍願以破風手的氣勢為盧保駕護航；盧要如何展現衝線手的魄力，回應蔣與支持者的期待，不僅是罷免戰役中國民黨可否反守為攻、救亡圖存的關鍵，更是能否啟動政黨輪替的重要指標。

（作者為文化大學廣告學系教授）