名家縱論／方寸之間的分寸拿捏

憲法訴訟法有關憲法法庭評決法定人數的上修，民進黨因居於少數而無法阻擋，經行政院移請覆議仍然通過，該修正案在總統公布後已生效，又因總統之前提名的七位大法官人選在同意程序全部鎩羽，已使憲法法庭暫時處於無法評決窘境。民進黨立委旋即改向「利害關係人」憲法法庭聲請判決修法違憲，遂有日前憲法法庭先開說明會，又按憲法訴訟法沒被改動的第三二條程序評決受理，再度引發各界注意。

由於聲請審查的除條文外，還包括通過的程序，就門檻調高的條文而言，在參與評議上只是把出席從總額三分之二的比例改成十人，同意則從過半數改成九人。前者在正常情形並無不同，後者也只增加一人，要說立法院連這樣的制度形成空間都沒有恐怕不容易。

從說明會重點放在立法程序的合法性上，可推知大法官更在意的是這一部分。比較懸疑的是受理後能不能按舊制評議做成判決，以繞過爭點所在的新制？前有第六○一號解釋，大法官讓有利益衝突的自己做成決定，理由就是體制上能做決定的只有他們。但直接違法和無人可換還是不太一樣，無論如何總統已補提人選，所以現任大法官能做的仍只是利用這個空檔，好好思考本案所涉立法程序爭議。

對這個問題，大法官已在高度爭議中以第三四二號解釋立下相當清楚的審查基準：明顯重大瑕疵。從大法官在說明會的提問以及最後決定受理，只能推知多數大法官已認定「尚非顯無理由」，過去也有認定明顯重大瑕疵之例。建議仔細讀這號精彩的解釋，楊建華大法官為其異議曾寫了令人動容的不同意見，馬漢寶老師更為反對引用美、日、德判決先例例外的寫了協同意見。大法官會在本案首次援用外國的經驗，目的只在剴切闡明，面對政黨政治的高度律動，如果不能遵守議會自律的基本原則，司法者會讓自己陷入如何困難的境地！比如德國的那個案例，法案最後表決時，在場的議員還不到總數的十分之一，明顯違反半數出席的規定，但憲法法院仍認定，代表政黨的主要幹部都在場而未提異議，多數少數十分明顯，這就是代議民主的常態，認定違憲有何實益？讓大法官變成國會的風紀股長，真的比較符合民主體制嗎？這個基準後來在第三八一號解釋處理讀會出席人數爭議時，大法官也以相同精神用於國民大會。

過去唯一被認定構成明顯重大瑕疵之例，就是讓台灣的違憲審查名震國外的第四九九號解釋。為什麼把議事規則規定的表決方法用到修憲案的議決，在大法官的眼裡會變成明顯重大瑕疵？這個想法只在我代理撰寫的一份聲請狀裡提到，主要秉持的就是大法官在第三一四號解釋所宣示的修憲事宜必須公諸大眾，以及第三三一號解釋建立的政黨代表對政黨負責原則，從而當表決修憲案時改採不記名投票，便屬明顯重大瑕疵；用前述德國判例的見解來看，就是已大大逾越代議民主可以控制的範圍。從當時國大所有政黨後來都表示反對通過的修憲案，即可說明。

憲訴法修正時，立法院議場的亂象是不是更接近第三四二號解釋處理國安三法的立法過程，用前述代議民主的論證邏輯就是：即使再來一次，結果不會不同，大法官的介入有無必要？

八位大法官願意做好捍衛憲法的工作，我認為各種揶揄甚至辱罵都不宜，無論如何決定他們都應該得到尊重；憲法案件的受理反映他們的案件管理理念，也最好不要隨意揣測。以一個過來者談這些基本觀念，目的就是通過小小的普法，為憲法法庭理出更純淨的司法空間。憲法法庭的違憲審查往往要在指尖上著力、在方寸之間作分寸拿捏，衷心祝福！

（作者為政大講座教授）