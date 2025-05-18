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參與世壯運 激勵長者重燃生命之火

聯合報／ 趙福園／居服員（新北市）
雙北世壯運開幕典禮在台北大巨蛋，金曲歌后ABAO阿爆攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演。記者林佳彣／攝影
雙北世壯運開幕典禮在台北大巨蛋，金曲歌后ABAO阿爆攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演。記者林佳彣／攝影

二○二五雙北世界壯年運動會（世壯運）昨天於台北市與新北市盛大登場，這場亞洲首次舉辦的世界級運動盛會，吸引全球數萬名運動好手參與，運動結合觀光勢必為近來鼓吹對立的社會帶來一股新活力。世壯運的核心理念是倡導「終身運動」及「全民運動」，筆者恭逢其盛不僅報名參加，更藉此賽事理念鼓勵筆者服務的長照個案多動一下，激勵了案主並重燃生命之火。

世壯運推廣全民運動與終身運動，鼓勵年滿卅歲（部分項目有更高年齡門檻）以上的民眾，不論其運動水平，皆能以個人名義報名，享受運動競技的樂趣。筆者從事照顧服務員工作，運動的目的不僅是抒壓也是鍛鍊自己能有體力從事照顧服務，且獨樂樂不如眾樂樂，筆者也將各類運動轉換成可以協助筆者服務的長照個案進行復能活動。如今老老照顧或五十多歲照顧八十多歲的家庭日益增多，筆者看到這幾天世壯運高齡者參加的新聞，鼓勵了筆者服務的長照個案及照顧者或家屬，讓家屬與個案一起運動。

筆者不禁感嘆政府長照政策。長照將服務對象定義為失能者，讓個案感受到自己已無能力，即使是輕度失能也沒有要維持既有功能的意願。且，長照強調分擔照顧責任，而今卻以廉價誘使部分失能者家屬將照顧重責全推卸給長照業者。長照服務項目偏重身體照顧或家事服務，對於心理與靈性照顧付之闕如，讓失能者槁木死灰般不知為何而活。

政府即將推出長照3.0，在此呼籲，能呼應高齡社會白皮書「鼓勵高齡者積極參與社會活動」與「強化家庭功能與連結」，讓長照服務項目更多元化及更彈性。能促進長照個案參與社會活動，更能鼓勵長照個案與家屬一起活動，讓長照服務個案能有活下去的動力。

此次筆者與服務的個案一起參加雙北世壯運，在此邀請大家一起來觀賽，也鼓勵大家一起來運動。

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