黃仁勳經驗勉勵世壯運選手 追求卓越不受年齡限制

在科技蓬勃發展的今日，運動與科技的融合正引領人們進入一個全新的時代。全球半導體巨擘黃仁勳擔任雙北世壯運聖火科技代表，深知科技不僅推動產業革新，更能在體育訓練中扮演關鍵角色。他強調，選擇一項自己真正熱愛的運動，並追求卓越，不應受到年齡的限制，這是他希望世壯運選手們能深刻體會的精神。

過去，普通的體育訓練多依賴教練指導和個人經驗，效率和效果受到時間與資源的限制。如今，隨著人工智慧（ＡＩ）技術的成熟，運動訓練開始進入一個智慧化的時代。例如，ＡＩ在桌球的應用便展示出令人振奮的前景。透過高精度的圖像辨識系統，ＡＩ能即時捕捉選手的揮拍動作、站位和力度，並進行分析。

這種將ＡＩ融入在桌球的應用不僅可以提供客觀且細緻的技術反饋，幫助選手找出不成熟的動作或習慣，還能設計個人化的訓練計畫。比方說，一個ＡＩ系統可以分析選手的反應速度與打球軌跡，提出針對性的練習建議，讓訓練效率大幅提升。

此外，ＡＩ還能模擬對手的風格，幫助選手進行實戰演練，增加應變能力。甚至透過深度學習，系統還可以預測比賽中的變化，提供策略建議，使選手能在比賽中做出更智慧的判斷。這樣的科技應用，讓運動的訓練不再受時間與地點的限制，提供全天候的專業指導，促使選手不斷突破自我、追求卓越。

黃仁勳在多次訪談中坦言，自己極為熱愛打桌球，把它視為生活的重要部分。對他而言，運動是身體的鍛鍊，更是精神的寄託與心靈的療癒。他曾說：「追求卓越是不受年齡所限。」這句話蘊含著深厚的意義，激勵著所有熱愛運動的人持續前行。

他認為，每個人都能在運動中找到屬於自己的快樂和意義，不論年齡多大，都可以不斷挑戰自我，追求更好的自己。這種精神與他在科技領域的追求相互呼應，彰顯出一個人可持續進步的決心。

世壯運選手們正處於成長的階段，他們擁有追求卓越的決心與熱情，也能從科技的力量中找到更廣闊的空間來突破自己。黃仁勳的經驗告訴人們，選擇一項自己熱愛的運動，並全心投入，不受年齡限制，持續努力，就能實現自我超越。

同時若能加入科技工具的應用，如ＡＩ輔助訓練，不但能提升技術水準，還能讓訓練變得趣味且高效。在未來，這種結合科技與熱情的訓練模式，必將幫助世壯運選手們在國際舞台上展現更精彩的風采。

誠如黃仁勳所言，追求卓越不應受年齡的限制，凡事只要抱持熱愛與執著，就能突破自我，不斷攀登新高峰。黃仁勳以他自身的事例證明，科技是一股強大的力量，能助我們實現夢想；而熱情與心志則是永恆的燃料。希望世壯運的選手們抱持這樣的精神，勇敢追求自己所熱愛的運動，讓科技成為追夢路上的最佳夥伴，共同營造一個充滿熱情與創新的運動未來。