川普有本錢靠想像治國 台灣能嗎

川普說在他的字典裡最美麗的單字就是「關稅」，上任後就極力推行「關稅策略」，引發國際社會的廣泛關注與爭議，更凸顯川普對制度與歷史經驗的明顯抗拒，企圖以行政手段改寫全球市場維持近卅年的結構。川普的關稅政策雖未必會重現早年的全球性經濟崩潰，但極可能造成高成本、高通膨、低信心的「停滯型通膨」危機。

川普推行關稅策略後，美國公債再度開始出現拋售，十年期美債殖利率攀升到約四點四％，為今年二月以來新高。川普直言，這超出他的「想像」。原來川普施政是憑一己的想像力為之，完全不考慮其可能帶來的後果。這不禁讓人想起川普在其第一任總統任內，適逢新冠疫情爆發，疫苗還在緊急研發階段，川普在媒體上以自己的想像力，呼籲民眾可以注射清潔劑以殺死病毒。注射清潔劑，跟向世界各國收取高關稅都是一種憑想像力的行動。想像清潔劑可殺死病毒，一如想像高關稅可以讓美國再次偉大一樣，當初沒想到的後果已一一顯現。

川普如此，國內政治人物也不遑多讓。前總統蔡英文十五日赴英國國會演說表示，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。就此不久前，中共測試第六代超級戰機，研發技術超越美國的超音速飛彈，持續驅趕航行於黃岩島附近的菲律賓船艦，也派機艦在釣魚台附近巡邏，更別提在台海周邊頻頻舉行軍演。此次，習近平更利用川普關稅戰帶來世界局勢動盪之際，出訪東南亞國家展開「魅力攻勢」。台灣何時成了嚇阻中共擴張野心的關鍵？是蔡前總統憑空想像出來的嗎？

賴總統的憑想像力治國也不遑多讓。川普在四月宣布對等關稅政策後，引發了全球市場恐慌。在不少國家相當氣憤之際，賴清德日前接受「日本經濟新聞」專訪，卻稱川普宣布對等關稅是想要確保世界和平，不再發生戰爭。這樣的言論難道不夠天馬行空嗎？

再說到賴總統不排除啟用新核能，對核能新技術保持開放態度，會不會就如同當初他強調要使用「乾淨的煤」一樣，都是自己憑空想像出來的，存不存在呢？反倒是讓美國人從務實的角度來操心台灣的能源發展，關切台灣未來能源穩定的狀況。美方關切的重點在於台灣廢核無助於防衛韌性；尤其強調重點在延續現有發電方式，而非「對台灣出售新核能發電設施」。國家的決策者絕對不能一廂情願地憑自己的想像來施政，那是既危險又恐怖的事。

川普有美國國力讓其去發揮治國的想像力，我們有什麼本錢也跟著憑想像力治國？