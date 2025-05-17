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文化符號被誤讀 龍鳳何辜

聯合報／ 林于翔／桃園區玉山里長（桃園市）

在華人傳統文化中，「龍」與「鳳」一直是極具正面象徵的神獸形象。龍象徵尊貴、吉祥、力量與皇權，鳳則象徵高潔、祥瑞與女性尊崇，成語如「望子成龍」、「望女成鳳」、「人中龍鳳」、「龍飛鳳舞」、「龍鳳呈祥」、「龍鳳配」等，無不展現人們對卓越、出眾與榮耀的嚮往。

在台語諺語中，「龍交龍，鳳交鳳，隱痀的交侗戇」更是說明物以類聚，其中「龍」與「鳳」皆為正面意象，與後面的「侗戇」對比鮮明，從語言脈絡來看，「龍鳳」作為文化符碼，自古以來代表的是對優秀與傑出人才的高度推崇。

甚至在台灣民主發展歷程中，過去也有黨外「五龍一鳳」之說，分別是戰後台灣省議會中五位男性與一位女性的重要議員：郭國基、吳三連、李萬居、郭雨新、李源棧與許世賢，他們勇於對抗威權，監督政府、爭取民權，其中許世賢更當選嘉義市長，成為台灣女性從政的先驅，這一代的「龍與鳳」，正是民主進程中不可或缺的力量，何曾有半分貶義？

至於近來引發爭議的「一龍二鳳」一詞，究竟是褒是貶？從傳統語境與字面理解來看，實難見其貶意。若強加負面解讀，多半是出自特定語境或政治操作所致。

「一龍二鳳」被視為貶義，反倒是現代語言理解的斷裂與文化符號的誤讀。

文化符號之所以珍貴，在於其歷久彌新的象徵意涵與集體情感的承載，如果我們連「龍」與「鳳」這樣根深柢固的美好意象，都因政治氛圍而隨意扭曲，那麼，從小被父母寄望「成龍、成鳳」的孩子們、那些名字中有「龍」與「鳳」的人、甚至生肖屬龍者，是否也要一夕之間被視為「負面代表」？

是非褒貶，原應視語境與用意而定，若因一時政治氣氛而任意改寫文化意涵，豈非文化的悲哀，語言的倒退？

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