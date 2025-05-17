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在野開路 政府偏要走缺電鋼索

聯合報／ 王賢文／公退（台北市）

國、眾兩在野黨，趕在核三廠二號機運轉執照今天到期、台灣正式進入非核家園前，在立法院通過「核子反應器設施管制法」修正案，讓核電廠運轉期限可從四十年延長到六十年，延長廿年。此舉，無異為即將面臨夏季缺電危機威脅、台電虧損連連、需要漲價並要政府補助的民進黨，開了一條能夠不缺電的天堂路，也是為民生著想的法案之一。

可是，非核家園意識形態塞滿腦袋的民進黨並不領情，有了天堂路不走，偏偏還是要走有鋼索的地獄門。行政院長卓榮泰表示，即使完成修法，核三廠仍要依法除役，重啟至少需要三年半。期間就算缺電，也無法靠核三解決。經濟部長更嘴硬，說國內發電將大部分依靠火力發電，但「透過增加低碳的天然氣和增加無碳的綠能，對空氣品質應該不會有什麼影響。」

這是民進黨反核的說詞。只要行政院可提出相關法條，立法院即可配合讓核三繼續運轉，是可有為而不為也。經濟部的說詞，更是讓民眾嘆息，有便宜的核電不使用，要用傷害民眾健康的火力發電，或破壞台灣環境的光電，都不是好辦法；向民間買電，更是昂貴，怪不得台電年年虧損，要政府補助千億以上，還要漲電價，經濟部也沒想到，許多科技大廠都要來台灣設廠了，目前的供電量，可解決科技廠大量的用電問題嗎？何況ＡＩＴ處長谷立言，也已聲明美國可幫助我們處理核廢料等問題。那麼民進黨不用核電，到底在怕什麼？

近年住家附近已經常在分區停電了，到夏天更不得了，缺電危機時時存在，民進黨有了天堂路不走，為何還是要走地獄門呢？

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