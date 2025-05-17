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核三身退 供電能穩定嗎？

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學教授、核四廠興建監督專案小組委員（台中市）
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核三廠二號機運轉執照今天到期，台灣進入非核家園。此前立法院三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，將執照有效期四十年，期滿後的申請換發執照，換發的運轉執照、有效期間，自執照生效月起算最長廿年，為能源政策開扇門。賴總統日前表示，政府對新核能態度開放，但要滿足「核安無虞，社會共識，核廢有解」的前提，卓揆也表態，核三廠仍要依法除役。

此刻，人民關心的是非核家園後是否會有供電危機？是否還會年年調漲電價？政府是否能確保提供充足、穩定、潔淨、廉價的電能，支援工商業及經濟發展？

核三身退，能源政策何去何從，析論如下：

一，零核電，影響供電安定性及韌性：檢視過去台灣電業發展史，因核能電廠機組大、效率高，供電穩定、成本低，較不受國際能源價格波動影響，成為台灣重要基載電力，才能持續支援工商業發展。核四廠建廠因政策搖擺不定「建又停、停又建」，引發啟用是否有安全疑慮及甚多工程訴訟糾紛。如今核三廠二部機組均除役，供電系統改以火力發電為主，與淨零排碳目標背道而馳。天然氣機組接收站址、島礁保育及中火空汙問題；綠電進度嚴重落後；南電北送輸配電、儲電、電網等以上問題均未解。加上台灣對國際減碳承諾、產業用電需求速增，已使供電備轉容量率降至十％以下。零核電後，是否能保證充分穩定供電？讓工商界憂心忡忡。

二，應盡速檢討能源政策，正視台電財務黑洞：台電為配合政府「非核家園」，整個供電系統以高燃料成本之天然氣及煤取代低燃料成本之核能。並且，為發展綠能高價收購太陽能及風電。近期國際燃料價格飆漲，供電成本大幅提升，縱使政府撥補及漲電價，仍填不滿台電的財務黑洞，當務之急應盡速重新檢討能源政策。

三，台電財務黑洞如何解決：經濟部補貼台電千億預算被立院刪除，卓揆稱「刪除撥補台電千億元預算，將影響民生用電的補助，使台電財務結構無法健全」。在野黨稱「拒為錯誤能源政策背書，絕不容許以納稅人的錢為台電埋單。」政黨間爭論不休。

近日行政院提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，編列四千一百億送立院審議，包括再度提出撥補台電一千億。八大工商團體日前發表聯合聲明，呼籲撥補台電，顯示企業界的憂心。

對於以上局面，筆者提出三點建議。第一，盡速修正能源政策，考慮調整供電系統，減少燃氣、燃煤配比，積極開發綠能，遵循「以核養綠」全民公投民意，引進核電技術及設備，或讓核二、核三延役或重啟核四。

第二，行政院應傾聽民意、多與立院溝通，爭取解決台電財務黑洞。應避免政治干擾，回歸專業領導、積極開發新電源，讓電價反映供電成本，有合理報酬才能永續經營。不能再以納稅人的錢，長期補貼錯誤能源政策所造成的台電財務黑洞。

第三，如今核管法已修法，為核電復活及能源安全開扇大門。各國紛紛重新擁抱核能，ＡＩＴ處長谷立言也表示美國可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。在此期盼：台灣朝野能溝通，取得共識，共同解決台灣能源問題及台電財務黑洞，使台電能積極開發電源，提供充足、穩定、價廉、潔淨的能源。

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