核三除役 電網穩定承諾能實現？

核三除役在即，高雄地區五月九日中午發生電壓驟降，前鎮、楠梓科技產業園區及南科高雄園區等多處受影響，加上西班牙、葡萄牙所在伊比利半島的全黑事件，民眾對台灣供電穩靠與否更為關心。

經濟部及台電重申對核三除役已經做好妥善供電規畫，將由大潭電廠七號機（八九○ＭＷ）及興達電廠燃氣複循環機組新一號機（一三○○MW）替代，供電無虞。依能源署公告的全國電力供需報告，今明兩年還會有其他新的機組陸續上線，今年夜間電源備轉率預估有八點五％，明年有十點三％。

電力系統運轉的弱點包括：容易受到自然、技術和人為威脅的影響。自然威脅包括長期氣候變化，技術威脅通常是不可預測的設備和基礎設施故障。人為威脅涉及蓄意破壞、資安、誤操作及工程管控不良造成的風險。

核三除役後，基載電源位置改變，需要進行電網改接工程，以維持整體輸電網安全運轉。新燃氣機組容量大，併網接受調度初期能否穩定、氣候及水庫水位、大修機組是否及時回歸、人為疏失及設備故障風險，是決定近期供電穩定與否的重要因素。

台電不斷努力提高電網韌性，進行電網及發電容量投資，但由於發電、輸電與變電場所可擴充場域日漸不足，新機組容量超大、設施集中，若是維護和新建工程稍有疏失，防呆機制及系統保護失效，單一事故可能造成電壓、頻率或線流動態擾動，若接二連三觸發發電及輸電設施保護機制，使之跳脫，蝴蝶效應就足以引發大規模停電。

伊比利半島大停電，即是短時間大量電源及線路跳脫的結果，大停電事故報告尚未出爐，不少人談及是否因為能源配比不對，造成大停電。長期經驗告訴我們，從過去大量使用傳統石化及核能燃料的同步電網，到近期再生能源占比高的電網，都曾因各種電網事故造成大停電。改變能源配比會面對不同的問題，很難保證事故不會發生，重要的是應避免事故的擴大，強化電網抵擋擾動、適應及復電的能力。

西班牙的復電運轉得利於跨國間的能源支援，水力、儲能系統及具有慣量的「同步電容器」調度。建議台電考慮從大量除役的舊發電機組中，選擇部分改為無需燃料系統的旋轉「同步虛功補償器」，將有助維持電網慣量和電壓穩定。

上周立法院會三讀修正電業法部分條文，朝野立委及政府堅信，台電維持綜合電業的組織型態，才能確保台灣電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定，決定改變電業法二○一七年修法，不要求台電必須在二○二五年底前完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等三家公司，打造電力自由市場。政府對確保供電穩定的承諾，大家拭目以待。