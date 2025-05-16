閃兵造假 衝擊醫學倫理與司法正義

多名藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，新北市民政局長林耀長在議會回答議員質詢時表示，這件事涉嫌跟醫療院所勾結。換言之，此案不僅觸及司法與誠信問題，更可能對醫療倫理與社會信任造成深遠衝擊。醫師執業須遵循醫師法與醫療法等規範，誠信是其根本原則；若真有醫師涉及開立不實診斷書，本質即為故意違背醫療專業的倫理核心。

尤其，公立醫院醫師的權威來自社會信任，當此專業被用作逃避國民義務的工具，不僅使整體醫療專業形象受損，也削弱社會信任。常見老人的巴氏量表鑑定或醫事鑑定診斷書，都被醫界無言的抗拒，這代表大家都不願意擔當司法責任；兵役診斷書若不實，當然不能排除醫療人員被黃牛詐騙的可能，然而走過必留痕跡，其中牽涉的人員背景與流程，相信檢調應能查出問題所在。

妨害兵役治罪條例第五條載明，意圖避免動員召集或臨時召集，而有捏造免役、除役、轉役、緩召、逐次召集或儘後召集原因者，處五年以下有期徒刑；此外，尚有刑法偽造文書罪等，可以懲處相關涉案人員。換言之，醫師若蓄意開立虛偽診斷書，致使兵役單位錯誤評定役別，即已構成刑事不法行為，且應負相當刑責。是否真有醫療人員甘冒風險？仍待司法機關調查；但如果真有醫師涉案，就真的必須要檢討我們的社會是怎麼看待誠信原則？

我們教育孩子要誠實，社會教育更是非常重要的一環。我們尊重學生的自由發展，但政府更要有擔當對整個社會持續做誠信教育。像最近某婦產科醫師在內診的時候，以錯誤的觀念藉故做出涉及性侵行為，雖然司法機關已經給了懲罰，可是政府相關部門還是無法及時、明確回應社會的要求與期待。隨著時間過去，二審、三審，律師與法界的爭論又出來了；律師找很多理由認為司法程序有瑕疵或是對罪證有疑義，最終往往獲輕判，使民眾無法對台灣的司法正義有所期待，這是人民的無奈與悲哀，難怪台灣逐漸失去對公平正義的期待。

當前世界種種混亂現象讓人民看不到希望，這都不是我們所樂見的生命與生活。雖然如此，每一個人仍應該省思在這個大環境裡，我們的角色是怎麼樣？雖然我們都是一個小螺絲，但必須要扮演好自己的角色，把我們重視誠信的聲音講出來，因為台灣是我們的家園，必須一起讓它更好。