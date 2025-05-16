沒健全家庭 難終結兒虐

「剴剴案」才剛宣判，隔天基隆就發生一名未來得及拿到家暴保護令的五歲孩童，不幸遭父親酒後家暴並殺害、臉上瘀傷、大量出血的施虐致死事件。其實一個不可避免的事實就是：兒虐案件絕不會減少，更不會消失終結；因為無法為自己的需求與權益發聲的幼弱群體，是加害人最好的獵物和宣洩對象！

政府對家庭支持的具體力道遠不及金錢的補助，當親職功能不彰，孩子是第一時間的受害者。家是每個人經驗被愛、有價值感、體驗安全感以信任他人的第一個學習場域。奇怪的是從小到大，我們的教育並沒有教我們怎麼當父母，親職教育並未納入學校教育的必修課，卻是人生必經和必學的功課；許多人從沒上過課、沒有實習，就直接上場。然而，政策對家庭的支持力道不足，許多憾事早已醞釀於家庭互動中頻繁出現的裂痕，只是家庭關係是「家務事」、難以檢視，直到出了大事。

政府對最為核心、承載重要價值的家庭，極其缺乏支持的具體措施，舉凡推動、促進、催化、影響、幫助建立家庭關係，建置親職功能，鞏固親子互動品質，均流於形式而無實質效果。一直以來，政府以金錢補助的策略，實則助長讓家庭把孩子往外推送，遠離家庭凝聚力關係的建立、遠離家庭核心價值，到底有哪些具體政策是以「兒童最佳利益」為優先考量？有什麼政策助益家庭親職功能與親子關係、促進支持與恢復家庭？

當家庭親子相處時間逐漸被剝奪和吞噬，親子關係的根基失去穩固基礎，家庭親職功能愈發薄弱；社會安全網變薄、甚至使裂口擴大的潛在風險因素被輕忽。家庭若不穩，社會就不安，國本就動搖；因為再多的價碼也無法補足失落的關係，再多的金錢也無法縫補人倫的破口！

當內在的核心關係基礎不穩，就無法有真正的安定感，進而激發了不安的情緒，一旦尋求出口就容易失控、損己傷人。如何擴大幼弱群體的能見度，提高政策上對核心家庭與兒童的重視與支持，讓每個孩子在國家預備好的框架裡安全成長？包括教育、福利體系，乃至必要下的收、出養措施；如此才能層層包覆、穩妥彌補每一層的裂痕及看不見的破網。

當民團發起主張設立「兒少保護部」時，為什麼不思優先設立「兒童家庭服務部」？倘若提高預防層級，難道不應該整體考慮對兒童與家庭的照顧？以兒童福利為優先的考量，應全盤重視兒童及家庭支持、社區健康福利，並納入急難救助服務，才有利建制整體兒童安全服務網。只有空泛的機關組織，是無法終結兒虐的，因為只要兒童沒有健全的家庭，兒虐就絕不會終結。