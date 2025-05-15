拋開政治 扛起淨零責任

立法院十三日三讀通過「核子反應器設施管制法」第六條修正案，為核電廠延役解套。行政院發言人隨即表示，修法後尚無相關尚無相關細部規範，並無延役評估規畫。

國眾兩黨所提，現有核電廠延役，是「非核家園」的折衷方案，也是二○一八「以核養綠」公投的直接民意體現（近五百九十萬同意票，比賴總統當選票數多卅萬）。即便公投後刪除電業法第九十五條第一項：「核能發電設備應於中華民國一一四年以前，全部停止運轉」，執政黨仍不願評估延役、堅定非核到底，以行政不作為，回應修法。七年後，情景依舊。

截至今年三月，政府已撥補台電三千億元，另有一千億追加預算待決。台電累積虧損仍超過四千七百億，負債逾二點五兆、負債比逼近九十四％，瀕臨破產邊緣。稍有理性、獨立思考的管理者，都會審慎評估所持資產，盡可能增加其價值，但民進黨不是；反而持續操弄非核議題、激化政黨惡鬥，試圖為大罷免加溫。

這種以短期政治利益為優先，將核能議題「淺層化、對立化、選舉化」的方式，無助於淨零、能源自主、國家安全，更將削弱專業決策，讓能源轉型陷入情緒對立與治理停滯，並將危及世代正義與民主制度的穩定。

本月初，賴總統鬆口「不排除新式核能」，被視為民進黨能源政策重大轉向；創黨元老洪奇昌也回應，重新檢視核能未背棄非核家園。核管法通過後，民進黨智庫副董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢更於昨天呼籲，現在行政單位已經有法律做後盾，不需要再「猶抱琵琶半遮面」。

外媒報導，川普正打算讓核能再次偉大，考慮批准「引領核能復興」行政命令，將美國的核電規模擴大四倍。川普顯然不是為了氣候，而是著眼其價格、效率與振興美國製造技術，大有與中國核工業較勁味道。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言也多次表示美國能提供台灣核能協助。

在國際地緣政治考量下，核能從來就不是想要就能有的能源選項，它是深度結盟下的產物，堪認是友誼的象徵。過去台灣經濟發展海放中國，很大部分得益於美國核工業，無論是在設計、技術、法規與設備供應等各種層面。

興建中的「用過核子燃料乾式儲存場」，許可放置四十年。台電也早已完成「我國用過核子燃料最終處置技術可行性評估報告」，以一百萬年為標準（人類誕生不過卅萬年），認為西部離島、東部均存在體積足夠大的岩體，可供最終處置。

在台灣，核能不是技術問題，是政治問題。各政黨如不願面對歷史，面對淨零能源轉型，扛起責任，為下一個世代台灣經濟奠基，仍以充滿政治算計的方式操作反核，終將食惡果。第一代台電人，前行政院長孫運璿，以技術專業、點亮台灣，典範在夙昔。

撇開政治，台電就不會是敗家子。