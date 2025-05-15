虐童致死修法 應思考增保安處分

引起社會關注的「剴剴案」，經國民法官合議庭審理後，對嫌犯姊妹分別求處無期徒刑、十八年有期徒刑。故有提案主張修正刑法，虐童致死處死刑或無期徒刑、判無期徒刑不得假釋。惟如此修法建議，以現行刑法架構而論卻有諸多問題必須克服。

本案檢察官起訴被告的罪名雖多，但因法規範競合之故，最終僅會依據最重的刑法第二八六條第五項，即凌虐未滿七歲兒童致死罪處。而此罪之法定刑為十年一個月至廿年有期徒刑或無期徒刑，故基於罪刑法定，即注定不會判死。就算此案在判決確定前，立法院將虐童致死罪新增死刑選項，但基於不溯既往，也不可能適用於本案。又依刑法第七十七條第一項，無期徒刑執行滿廿五年即可聲請假釋；且假釋後滿廿年就屬執行完畢。這也代表此案被告就算遭判處無期徒刑，亦不可能關到死亡。

因此，有公民提案修正刑法，新增虐童致死可處死刑或無期徒刑、判無期徒刑不得假釋。惟關於虐童致死罪這類的加重結果犯，就凌虐部分是故意、就死亡部分則屬過失，致不能與故意殺人罪放在同一天平，此即此罪之法定刑不會有死刑的原因。

故若新增虐童致死可處死刑或無期徒刑規定，實將之等同於故意殺人罪，致有違罪刑相當原則。尤其是所謂凌虐，雖依刑法第十條第七項，將之定義為以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待之行為；惟因法條充滿不確定性，若將虐童致死罪等同殺人罪，是否會使司法者為避開死刑，而將凌虐之範疇加以限縮，反而適用更輕的故意傷害致死罪，致使此罪徒具形式？亦屬未知。

其次，無期徒刑不得假釋之立法，涉及刑罰制度的結構翻轉，不可能僅以單一犯罪為考量。而對於「不得假釋的無期徒刑」，除有終局剝奪人身自由權的違憲疑慮外，也會帶來受刑人老年化、身心疾病與全民是否願意負擔等問題。甚且，一旦有終身刑，即便刑法未廢除死刑，也會因司法者轉向「無假釋的無期徒刑」，致使我國在實質上廢死，這又是爭議所在。

虐童致死案，在礙於現行刑法架構很難修法改處以死刑或終身刑下，反該思考刑事制裁的另一手段，即保安處分之可能性。如依刑法針對性侵害犯，於服刑屆滿前，經評估有再犯風險者，法院必須裁定入相當處所為強制治療。而在二○二二年修法，將原本五年期間之上限，改成第一次可延長三年，及以後每年評估之規定，直至再犯危險降低才可停止治療，目的就在公共安全考量，故實有必要將此等保安處分，擴及諸如凌虐兒少犯罪類型。

刑法是所有規範的最後手段，想以重刑來嚇阻虐童案，雖不能說是徒勞，卻肯定使刑法擔負不可承受之重。如何強化社會安全網才是正本之道，畢竟，最好的社會政策，才是最好的刑事政策。