閃兵連爆 速堵三大漏洞

繼藝人王大陸之後，檢警清查後發現涉及「閃兵」者，除了藝人陳大天、李銓，以及陳零九、大根、阿虎、威廉等，可能多達一百多人，幾乎都是藉裝病取得造假醫療證明後逃避兵役。

長久以來，藉裝病「閃兵」者不計其數，原因就在於審核不夠嚴格。過去要取得停役或免役證明相當不容易，以藝人吳奇隆為例，從小到大都是運動選手，在比賽時受傷導致右肩習慣性脫臼。雖然如此，吳奇隆還是在廿六歲時入伍服義務役，但在軍中仍一再發生習慣性脫臼；他在電影裡是生龍活虎，還曾做過單手伏地挺身，也讓人懷疑他裝病。最後吳奇隆複檢時被判定為丙等體位，並轉為國民兵役，但他也服了四一八天的兵役。

對比吳奇隆，演藝圈有很多人都沒當過兵，例如某知名歌手因僵直性脊椎炎免役，只是他又拍電影、又開演唱會，又唱又跳還打籃球，卻不能當兵，著實讓人困惑；如果他和吳奇隆同時期入伍，應該也要在軍中複檢體位。

過去體位複檢相當困難，筆者廿幾年前在部隊擔任輔導長時，曾陪同患有憂鬱症的排長至三總體位複檢；三總要求先住院三個月觀察，三個月後移往國軍八一八醫院（現為三總北投分院）再觀察三個月，才判定為精神疾病並停役。當時三總為唯一負責體位複檢的醫院，由於都是軍醫負責複檢，因此複檢嚴格且標準一致，想要藉此逃避兵役、取得醫療證明相當困難。如今責由七家醫院負責複檢，檢驗的標準雖都依據國防部的體位區分標準，但近年來判定為免役體位、不需服義務役的人卻愈來愈多。

筆者在學校負責學生兵役業務，曾遇到學生原本預備畢業後去當兵，結果一次過敏性氣喘就診，醫生告知他的情況應可免役，於是他鐵了心要去複檢；即使只要服役四個月，他卻說「聽說只要不要去三總，其他的醫院複檢都會通過」。筆者當時很想跟他說，我考進軍校時也有過敏性氣喘，但到谷關受完十周的訓後就好了，也沒有再復發過。

如今兩岸情勢緊張，義務役兵役的公平性更顯重要。許多年輕人不想被軍中生活約束，也不想浪費時間在役期上，因此想方設法逃避兵役；像是出國讀書，等到卅六歲後再回來自首罰錢了事，或是買假病歷。這次藝人「閃兵」如果沒有處理好，兵役複檢如果不夠嚴格，以後還是會有買通相關人員或捏造假病歷情事。若被判定為免役者愈多，在少子化的今天，將更難面對對岸的軍事壓力。

建議體位複檢應由國軍醫院統一實施，訂定統一的檢驗標準以減少造假。其次，體位判定應取消免役、國民兵或補充兵體位，一律改為替代役，畢竟服兵役是憲法載明之義務。再者，「閃兵」者的年紀如已超過卅六歲，雖已過役齡男子年紀，但除了罰款，也應補服完役期，如此對按規定服兵役者才公平。期盼國防部及內政部盡速研擬相關法令，以彌補「閃兵」漏洞。