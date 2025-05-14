漢人變「其餘」 誰在撕裂族群

當行政院官網國情介紹將原「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口九十六點四％」，改成「其餘人口占九十六點二％」，這讓人感觸良多。認定少數的三點八％，多數的九六點二％妾身未明，可謂匪夷所思。

以往在民眾心裡，不會特別對本省、外省、客家、原住民等各族群有不同的對待，也許在稱呼上會以類似「外省的」、「客家人的」代表某人，但並無歧視之意。一般在生活周遭、職場等各種場合，大都會互相包容，如有相處不合，多屬個人處世問題。

如今因政治立場，綠、藍、白不同群體壁壘分明，這是誰的傑作不言而喻。更可怕的是還出現世代對立的言論，有如大陸文革時紅衛兵的行徑，讓台灣民主一夕倒退數十年。狂熱分子又用二分法，非綠即紅，不禁懷疑熱衷政治真的會讓人瘋狂嗎？

現今台灣的人口組成日益複雜，增加了許多外來新住民，如欲強加區隔必會引起民怨。想起昔日春聯時常寫「五族共和」，原意是清末革命時，推翻滿清政府，終結數千年的專制，並結合漢、滿、蒙、回、藏五大民族組成為共和政體「中華民國」。如今，政府為維護政權，鬥爭手段無所不用其極，比起捨生取義換取民主的先賢真感汗顏。

抗中保台呼聲高，極權心態未減少。一黨獨大，可恣意妄為，卻不合民主潮流。現代對外世局詭譎變化，對內若再搞族群對立，豈不永無寧日？有心講求國內團結，首須停止政黨惡鬥，終止惡意罷免，才是正道。