抗中跪美過頭 賴陷危機不自知

總統賴清德近日接受「日本經濟新聞」專訪，筆者相當感慨，覺得賴總統嘴巴抗中、跪美拜日的舉動，幾乎到了瘋狂的地步。

首先，如果賴總統真的痛恨紅色供應鏈，為何不停掉ＥＣＦＡ？反而持續坐收兩岸經貿紅利呢？根據統計，二○二四年台灣對中國大陸與香港貿易順差近七百億美元。從出口貨品分析，「電子零組件」是台灣出口到對岸的最大宗項目，而這正是賴總統口中，優先對抗中國的產品。很顯然，賴總統嘴巴說一套，實際做另一套，他也不怕丟臉。

其次，美國才是今年以來全球最不公平的貿易國。川普2.0祭出關稅大刀，不僅砍向全世界，並企圖奪走台積電晶片產業。他說了數次「台灣偷走美國晶片產業」謊言，嚴重傷害全台灣人的尊嚴，但賴總統以及迫台灣吞下萊豬的前總統蔡英文，有吭一句話嗎？不但沒有，還替美國擦脂抹粉，真是可笑！

第三，賴總統拋出「脫中入北」的經濟方向，面對川普的關稅政策不確定性，他如今只能依賴日本的青睞，以維持其話語權。只可惜，日本首相石破茂對美國關稅稅率不滿，堅持不跪拜；賴總統此時「呼籲日本在變化中的印太地區扮演領導角色」，簡直羞辱自己，毫無國際關係與地緣政治概念。

耐人尋味的是，美中於瑞士談判後發表聯合聲明，宣布大幅調降彼此課徵的商品關稅，中國堅持不跪拜，反而收穫一定成果。

巴西總統魯拉日前訪中，進行國是訪問。巴國官員表示，正與中國研議興建一條全長約五千公里、貫穿巴國東西，直達秘魯錢凱港的「兩洋鐵路」（連接太平洋岸與大西洋岸）。錢凱港是中國援建秘魯的「一帶一路」重點經貿項目，被視為中國打通南美洲的門戶並挑戰美國「後院」的重大工程。

賴總統不知道的還有，華為的先進晶片正在突破、茁壯，連輝達執行長黃仁勳也關注。中國正在全方位邁向全世界，賴總統卻只會搞大內宣、大罷免，把「漢人」改為「其餘人口」等文字小動作，國家危機四伏，卻毫無警覺。