科技．人文聯合講座／中美貿易大戰的三體問題

中美貿易戰在川普政府時期升級為全球關稅混戰，其複雜性令人聯想到天文學中的「三體問題」。當美國、中國與受波及的第三國形成動態博弈時，三方互動的不可預測性，恰如三個天體在引力作用下的混沌運動。

在三體系統中，即使掌握三個天體的初始位置，其未來某一時刻的位置仍無法精確計算。這種行為稱為「混沌」，即對初始條件的極端敏感性。兩個起點稍有不同的系統，最終可能導致截然不同的結果。這一科學概念源自牛頓力學，卻因數學上的無解特性成為跨領域隱喻，深刻映照現實世界中無法完全掌控與預測的複雜性，並凸顯國際關係的非線性本質。

三體問題的核心，在於初始條件的極端敏感性。這種混沌現象與貿易戰的演變驚人相似。一項關稅政策的微調，可能引發供應鏈遷移、匯率波動或外交衝突等連鎖反應。例如，美國對中國鋼鋁課稅，間接促使東南亞國家成為替代產能基地，卻也因產能過剩反噬全球市場。這種非線性效應，讓人聯想到尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche，1844-1900）對「永恆回歸」的辯證：變化與循環交織，打破線性時間觀，突顯歷史進程中隱含的反覆與突變。

由尼采的辯證延伸，三體問題的無解性挑戰了人類對「控制」的幻覺。若宇宙遵循嚴格的因果律，那麼貿易戰的結局是否早已由初始條件決定？《道德經》中的「三生萬物」提供了和尼采辯證的相同視角：當簡單二元對立（如美中博弈）中加入第三變量（如歐盟或ＷＴＯ），系統便湧現出創造性與破壞性並存的混沌。這種超越傳統零和思維的觀點，提醒決策者正視「不確定性」是系統本身的基本特性。

社會系統同樣體現三體困境。以婚姻為例，一夫一妻制是一個簡單且相對穩定的二元系統。然而，一旦第三者介入，婚姻便成為一個不穩定的三體系統，充滿變數與不確定性，讓婚姻專家有大展身手的空間。類似地，若將川普的關稅戰視為一場「跨國企業收購」，則美國（收購方）、中國（競爭方）與第三國（標的方）之間的互動，在動態談判中只能獲得暫時均衡，而無法絕對控制。

三體問題最深刻的啟示在於：面對複雜系統，與其執著於預測，不如培養「韌性」。無論是貿易戰或國際合作，接納混沌，設計容錯機制（如多元供應鏈），遠比固守僵化秩序來得現實而有效。這正是尼采「永恆回歸」以及老子「道法自然」在當代的詮釋：在變動中尋找隱藏的和諧。（作者為前科技部代理部長）