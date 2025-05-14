從刑責到監督機制 兒童保護體系急待大體檢

剴剴案於昨日宣判，這起案件所引爆的社會怒火，近年罕見。這起事件不只是單純的刑事案件，更是對兒童保護體系信任的崩潰。事後，大批家長、自發組織與民眾發起連署，呼籲對「虐童致死」加重刑責至無期徒刑或死刑，並要求「兒虐性侵案件不得假釋」，附議人數短短數日即突破十三萬人，顯見民眾對現行法律不足以嚇阻惡行的極度不滿與焦慮。

此事件暴露的不僅是施暴者的冷血無情，更映照出台灣在制度設計與執行上的全面破口。民眾質疑的重點之一，是原應對兒童照護進行把關的政府機關為何層層失職？一個已存在風險警訊的保母，為何仍能輕易取得照護幼兒的資格？這不僅是個案的悲劇，更是整個監督系統的失靈。當這樣的漏洞導致孩童殞命時，社會的憤怒與修法的呼聲，便不再只是情緒性的發洩，而是一種迫切的制度性反思與改革的呼召。政府不能僅以「尊重修法建議」帶過，而應正視當前法條對於兒童虐待案件的懲罰是否足夠嚴厲，是否能真正達到嚇阻效果。

事實上，台灣過去針對虐童案件的法律修正，雖曾多次調整刑責，但整體仍偏向溫和。例如二○二三年已修法加重虐童刑責，然則在實務上，仍常見施虐者最終因「無前科」或「悔意態度良好」而獲得減刑甚至緩刑處理，這樣的司法邏輯，對於受害者家屬與社會大眾而言無疑是二度傷害。剴剴案讓社會再次意識到，現行法令對於極端惡劣的虐童行為，並無足夠嚴正的回應機制。因此，民間所提議的「致死即死刑」、「不得假釋」等主張，雖然極端，卻反映出人民對於正義實現的迫切需求。修法不應只是象徵性的回應，而應是一次全面檢討與制度重塑的開始。

除了刑責加重之外，配套的預防與監督機制也同樣急需檢討。以保母制度為例，現行登錄與審查多由地方政府執行，且部分地區仍存在人力短缺與查核寬鬆等問題，導致監督機制形同虛設。若政府無法有效落實對兒童照顧者的實地查核與持續監督，即便刑責再重，也只是亡羊補牢。再者，應設立專責的兒童保護機構，並設有跨部會整合權限，從源頭防範高風險照顧者介入托育行業。唯有法治與制度並行，才能真正建構出「零兒虐」的社會安全網。

法務部對此案的回應態度，雖然謹慎，但也顯示其並未排除修法的可能性，這是值得肯定的一步。然而，民眾的憤怒不會因一句「尊重修法建議」而平息。唯有讓具體改革措施儘快進入立法與執行程序，才能讓民眾看到政府不只是「聽到了」，而是「行動了」。兒童是國家未來的根本保障，讓虐童案再度發生，不僅是對受害兒童的背叛，更是對整個社會安全感的瓦解。剴剴案，是一記血淋淋的警鐘，而我們必須回應的，不只是情緒，而是改革。