剴剴案 映射社福委外風險

引發社會集體震怒的「剴剴案」昨日宣判，保母劉彩萱遭判無期徒刑，胞妹劉若琳判刑十八年。這起悲劇揭開了台灣在弱勢兒童保護體系中的深層漏洞，然而，除了為剴剴這位天使尋求司法公道外，對於體制的改變，又有多少人真正關注？社福制度的落實，不該只依賴政治人物的情感表達，而應該根據實際需求進行改革。

台灣許多社會福利服務已採取委外經營模式，旨在提高服務效率，但在兒少保護等關鍵領域卻暴露了許多問題。首先，委外機構的監督機制不健全。為了達成合約績效，機構往往會忽視服務質量，特別是在涉及弱勢群體的保護上，未能提供足夠保障。其次，服務的統一性與連貫性不足，不同機構間缺乏有效協調，容易導致服務斷層或危機處理的延誤。再者，責任歸屬不明，當問題發生時，責任常常被推諉，這使得對弱勢群體的傷害無法得到應有處理，並讓政府的監督機制形同虛設。

這些問題凸顯了委外經營模式在兒少保護領域中的潛在風險，迫切需要加強監督與責任追究。「剴剴案」後，社會焦點多集中在批評與政治對立上，缺乏真心的反思與制度改革。現行的保護體制是否應該從執行面進行根本性改革，這已成為亟待解決的問題。

儘管政府在社會福利方案的委外經營已經是不可逆的趨勢，但這並不意味這一做法本身無可改進。當前，雖然政府設有某些評估指標，但這些評估機制常由少數人或機構掌控，容易出現利益衝突。因此，為了確保服務質量與公正性，筆者認為必須引入第三方獨立評估機構來進行服務效果評估。這些機構應無關利益，能提供客觀、公正的評估，從而避免現有評估過程中的偏見與利益導向。第三方獨立評估制度能夠加強對服務質量的監督，確保委外機構履行其責任，並持續改進服務質量，最終保障弱勢群體的基本權益。

而兒少保護的工作需要跨部門協作，涉及社會福利、教育、醫療等領域。各部門應建立有效的協作平台，促進資訊與資源共享，確保服務的連貫性與效率。在此過程中，政府應加強對跨部門協作的規畫與管理，確保每個部門的角色與責任清晰，並促進部門間的有效協調。當弱勢兒少面臨多重困境時，這樣的平台能提供全面的支持，及時發現問題並採取適當措施，有效減少悲劇的發生。

台灣的弱勢兒少保護體系亟需根本性改革，這包括加強對委外機構的監督、建立公正的第三方評估機制、強化跨部門協作及明確責任歸屬。唯有如此，才能確保對兒少的長期保護，為他們創造更安全、更有保障的未來。