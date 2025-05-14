妥協得不到尊重 美暴徵關稅 我進退失據

川普一系列高關稅措施損人不利己，再度證實貿易戰與關稅戰沒有贏家，調降關稅勢在必行。川普係瞄準中國及其全球產業鏈，美中關稅爭端導致近六千億美元（約新台幣十八點三兆元）的雙邊貿易陷入停頓、擾亂供應鏈，引發停滯性通貨膨脹的疑慮，美國家庭用品的價格大漲。

為此，中美終於在日內瓦舉行經貿會談，並取得實質性進展，包括雙方調降關稅；暫停徵收九十天的關稅當中，有二成四將繼續進行協商；雙方將建立機制，繼續就經貿關係展開進一步磋商。中美在會後的聯合聲明，顯示兩國都不希望全面脫鉤，而美國欲拿關稅當談判槓桿恐難以如願。

關稅的初衷是保護本國產業免受外來競爭，同時增加財政收入；然而濫施關稅結果卻適得其反，會抑制消費、推高本地商品價格、加劇通貨膨脹，對低收入消費者的打擊尤為嚴重。川普單方面實施大規模「對等關稅」，公然違背了世界貿易組織（ＷＴＯ）的最惠國待遇原則；該原則規定，一成員國向另一成員國提供的待遇，同樣適用於其他所有成員國，除非獲得ＷＴＯ豁免。值得注意的是，目前台灣對美、歐、日、韓等ＷＴＯ成員開放九十八點九％，對大陸只開放七十九點九％，仍有二五○○多項的大陸物品無法輸台，顯然違背最惠國待遇原則。

美國實施未經公平精確計算、不可預測的「對等關稅」政策，不僅阻礙全球商品流通、不利於世界貿易運行，關稅更加大美國與徵稅目標國家之間的跨境商業成本及複雜性，貿易量可能下降，也不利於美國自身經濟發展。

關稅推高企業進口成本、壓縮利潤空間，雖然許多人認為關稅由出口國來承擔，但實際上進口商能否透過提高價格，將增加的成本轉嫁予消費者，主要取決於消費者的「彈性需求」；當需求彈性愈小，增加的生產成本就愈容易轉嫁給消費者，反之增加的成本就會由生產者承擔。

其他影響因素還包括：一、替代品愈多則需求彈性愈大，愈不容易轉嫁。二、商品占消費總支出比重愈小，消費者對該商品的彈性就愈小。三、時間愈短愈不容易轉嫁。四、市場結構愈接近完全競爭市場，廠商數量多則不容易轉嫁。四、政治管轄權愈窄愈不容易轉嫁。川普暫緩「對等關稅」九十天，顯見其已意識到後座力之大出乎預期。

未來關稅變動若真能重塑貿易格局，供應鏈可能從中國、東南亞轉向低關稅地區，但目前最低稅率（十％）仍難保證利潤；企業也可能轉向美國國內生產，但需數年調整，期間成本上升將衝擊企業營利與商品價格，變數仍大。

任何對話談判，必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下展開，畢竟綏靖換不來和平、妥協得不到尊重，堅持原則立場與公平正義，才是維護自身利益的正確之道。但看看賴政府針對「對等關稅」的一系列反應，從「不會對美進行關稅報復」、「吃苦當作吃補」、「從零關稅談起」、「加大對美採購及投資」、「脫中入北」…對美方要求幾乎全部埋單，對中方則硬槓到底。台灣已進退失據，若不盡快調整，恐將帶給台灣高度風險。