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陸應助WTO 力抗「強權即公理」

聯合報／ 王亮／關務署前署長（台北市）

美國財政部長貝森特及美國貿易代表葛里爾，連續兩天在瑞士日內瓦，和大陸國務院副總理何立峰等，展開美中經貿高層會談，全球矚目。昨天，雙方第一波經貿高層會談已落幕，彼此同意暫停「對等關稅」九十天。根據美中敲定的協議內容，美方對中國大陸的關稅從一四五％降至卅％；中國大陸對美國的關稅則從一二五％降至十％，這使得雙方貿易暫時能夠正常進行，以維護市場秩序及民生需求。

不過，即便美中之間已有暫時性共識，很多好戲還在後頭。雙方比的是韌性、兩國民眾的耐力及調整經貿結構的效率。WTO秘書長伊衛拉在本次美中會談後發表聲明稱，她敦促兩國借助這股推力，繼續形成具實用性的解決方案，以緩和緊張關係、恢復可預測性，並且增強對多邊體系的信心。不過，她的這番話聽起來實在令人頗覺諷刺，因為維護自由貿易的遊戲規則、保障自由貿易的可預測性，及強化會員國對多邊貿易體系的信心，不就正是WTO的主要職責嗎？

川普在四月二日宣布要對中國課徵卅四％的「對等關稅」後，中國立即於四月九日提出反制，也課徵美國卅二％的關稅，並同時向WTO提出書面陳情，抱怨美國的魯莽行為。但WTO秘書長在此次的聲明當中，隻字未提中國當時陳情處理的後續情形，卻只寄望兩大會員國「自求多福」。

WTO的爭端解決機制，是WTO藉以維護多邊貿易秩序的重要方式，如果WTO的此項機制難以、甚至無法發揮作用，像中國這樣的大國還可與美國抗衡，但其他力不及中國的小國權益，將由誰來維護？

在美中後續的談判中，中國應同時扮演協助WTO推動和強化多邊貿易秩序合理化、法制化及制度化的角色，以避免未來不會再有「強權即公理」的情事一再發生，讓自由貿易正常運作，各國市場及人民不再動盪不安。

WTO 對等關稅 美中 美中關係 自由貿易

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