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美中忙博弈 台灣關鍵期

聯合報／ 黃健群／工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授
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經歷幾番波折，美中兩國代表在瑞士進行兩天協商後，終於達成初步協議，並發表了聯合聲明。原來美國對大陸進口商品課徵的關稅已達一四五％，大陸對美國進口商品課徵關稅亦達一二五％，在雙方共同調降一一五％後，美國對陸進口商品關稅降至卅％，大陸對美進口商品關稅降至十％；雙方議定九十天內繼續磋商。對大陸來說，與美國的關稅爭議，可謂一夕之間回到川普四月二日解放日前。

四月以來美國對陸進口商品課徵的關稅，包含三月加徵的廿％芬太尼關稅；在陸方表明願與美方共同解決芬太尼問題、芬太尼關稅於協商期可能取消前提下，美中雙方僅存十％的基礎關稅；美中實際上已回到平等的地位重新談判。

誠然，此次被認為是經濟停戰協議的中美聯合聲明，並非代表之後美中經貿關係將一馬平川；但美中貿易爭端暫時的偃旗息鼓，不但讓岌岌可危的全球經貿體系有了喘息的空間；更大的意義，是為仍在與美國談判的經濟體提供一個可供依循的典範。

從現實看，美方有必須和陸方達成協議的理由，陸方亦有與美方合作可促成的利益。

從美國方面來看，由於製造業回流並非一蹴可幾。若川普一意孤行，執意遂行不合理的對陸關稅，在沒有替代來源情況下，美國民眾的日常生活用品勢必面臨漲價；學生開學所需要的校服、書包、筆記本甚至電子產品，在貨運船都驟減的情況下，最快將於七月爆發空貨架危機。川普之前也承認，課徵關稅將使得美國商品變少、價格變貴；因此，已嚴重影響美國民眾基本生活的關稅政策，顯然並不具可持續性。

從大陸方面來看，雖然大陸已經做好最壞打算、最好準備的底線思維；但正值大陸產業結構調整期，經濟承壓加劇；對美貿易戰升級，對大陸絕非沒有衝擊。舉例來說，為了規避關稅等因素，近年來大陸的外商投資（FDI）持續衰退，去年FDI實際利用金額衰退了廿七點一％，在祭出一系列穩外資政策後，今年第一季仍呈現十點八％的衰退。且由第一季居民消費價格（CPI）、工業生產者出廠價格（PPI）雙降來看，大陸仍面臨有效需求仍不足下的通縮問題。此外，經濟下行導致的就業困難，更讓重視維穩的大陸當局不敢輕忽。

誠如大陸當局一再強調，貿易戰沒有贏家，「合則兩利、鬥則俱傷」。歷經幾十年經濟全球化的發展，在比較利益法則下，大陸已發展為全球第一大貨物貿易出口國，美國亦成為全球最大的服務出口國。已有許多論者指出，川普想透過關稅重構全球經貿體系，將面臨包括政策之間的衝突矛盾、其他經濟體的抵制與圍堵，甚至美國內部的分化等諸多困難與挑戰。基此，雖然是否「東升西降」仍未可知，但在「西風壓不倒東風」下，美中基於現實及各自需要，將有極大達成最終協議的可能性。

如吾人一再提醒，美中領導人若要在十一月的Ｇ20會面，則未來三個月美中將進入博弈與交易期；這段期間也將是台灣的關鍵期。台灣想要成為棋手而不淪為棋子、甚至避免變成棄子，只有自立自強，並加強底線思維，基於現實而非空想進行沙盤推演，做最壞的打算、最好的準備。如此，才能因應接下來對美的關稅、匯率談判，甚至更大的地緣政治變局！

博弈 川普 美中 美中關係 芬太尼 關稅

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