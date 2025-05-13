性平教育 還有很長的路要走

近日，金門某國中健康科期末考題出現不當用語，引發社會軒然大波，有人認為出題老師欠缺性別平等意識，也有人認為校方審題機制出了問題，但綜觀實際狀況與社會輿論即會發現，各級學校其實仍未能落實師生性平教育，導致這次的問題產生。

我國憲法規定「中華民國人民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」；「世界人權宣言」亦揭示人人有資格享受本宣言所載的一切權利和自由。近年性別歧視的現象雖有改善，但仍有很長的路要走。性別歧視常伴隨著工作上的不平等，例如升遷或職業選擇；如早期認為女性只能從事某些職業，或某些職業只能由男性擔任，這些刻板印象並非僅靠制定法律便能解決，而是需要大家一同落實。

此次事件也反映出師資專業知能的欠缺，如評量出題的基本原則、各種疾病傳染途徑、性心理及性生理的知識等，其實都需要專業的師資進班上課。如以英國大哲斯賓賽的「生活預備說」來探討，健康課涉及與生存直接相關的領域，其實更需要專業的師資；但中小學現行的師資結構，其實在各領域仍存在著許多非專長教師，雖然絕大部分對於教育有著熱忱，但在專業度上需再提升。

亡羊補牢，其時未晚。目前老師可進修的管道很多，各校依據一○八課綱也有巡堂及審題機制，甚至可以利用ＡＩ協助檢視題幹中有無歧視用語。而在評量方式方面，以多元評量的觀點而論，也未必每一科目均須紙筆測驗。希望這次事件只是單一偶發，後續對於該校學生的輔導，尤須主管機關協助妥為處理，方為學生之福。唯有每位學生都有正確的性別平等意識，我國的性平教育方能真正落實。