安全網補破口 先去政治化

「剴剴」是個等待收、出養的可愛孩子。台灣等待收養的孩子，二○一九年有八七四人，二○二三年為七百人，其中找到家的孩子二○二人。多年來，相關業務和做法都由民間自行發展建立，「剴剴案」後，衛福部於二○二四年即刻檢討過往疏漏，要求民間單位回歸單純的收養人培訓與媒親，其餘「出養必要性評估」和「出養兒安置」，必須改由國家公權力介入，成為各地方政府社福中心的責任。

「出養必要性評估」不但是專業，更有專業難以涉入的親情糾結，及無法預知的兒童未來最佳利益發展。許多被收養的孩子長大都會尋根尋親，都非常想知道當初那個出養的決定是誰做的？是每個人都討論過了、想清楚了各種可能，才決定放棄自己的嗎？對想留下孩子卻沒有能力養育的父母而言，放棄孩子不但天人交戰，也可能陷入長期的自我咎責。

根據衛福部一一一至一一三年的統計，在每年等待收養的孩子裡，大約有三至四成是沒有等到收養就中途結案的，主要原因是原生家庭或親屬最後改變主意，決定把孩子留下。在法院裁定收養案例中的國內外收養比率，幾乎都是國外比率高於國內。

台灣經濟實力排名世界前廿名，為什麼在兒童收、出養這件事情上，我們竟然是出養國而不是收養國？究其因，台灣對原生家庭的支持極其不足，特別是對年輕、單親或非預期懷孕的母親來說，育兒、工作、社會眼光和種種生活考驗，都是難以兼顧的困局。若對原生家庭有更多支持，便能避免孩子被帶離原生家庭安置。

本月十日，民團發起「終結兒虐，陪你長大」集會活動，台灣民眾溫暖、想為孩子喚醒應有關注，值得肯定也令人敬佩。行動訴求包括設立「兒少保護部」、增設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工、推動訪視助理與視訊訪視制度、增訂刑法二七一條之一「虐殺兒童罪」、法律授權快速隔離疑似加害人。

其中，設立「兒少保護部」，不禁讓我想起政府成立「少子女化辦公室」，卻未能妥善規畫組織職掌及分析問題成因；倉促的組織部門，恐怕無法「精準補網」接住孩子。

社工或居家托育人員都需要時間和信任，才能和生父母及原生家庭建立細緻的關係，始知兒童最佳利益；草率決定將孩子出養，對相關人都是創傷。在「剴剴案」中，其生母和外婆也曾在一一一年元月和六月求助某社福中心，卻都沒能得到相應支持，故而決定將剴剴出養。出養家庭可能需要彈性的托育幫手、穩定居住、就業輔導、家人支持或親職教育；甚至需要情緒、心理、精神、早療甚至藥、酒癮等協助。

目前，社福中心人力極其不足、流動率大，就算有中央補助款也終年找不到社工，如同托育幼教機構及居家托育服務中心，職場嚴重缺老師、缺保母。合力接住岌岌可危的家庭，才能共同照顧可能出養的孩子。縫補社會安全網破口，請先剔除政治操作，回歸兒童最佳利益，幫助孩子擁有一個家；善待照顧和教育孩子的社工、托育、幼教人員，請別忘了縫補上他們的尊嚴。