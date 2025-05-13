科技．人文聯合講座／問題考卷省思：漠視道德不明智

金門金城國中日前傳出，有一份考卷出現了非常不雅的詞句，引起很多人極大的反感，認為這些詞句即使在平常都不能出現，怎麼可以出現在國中考卷上？這的確是一個值得問的問題，我們應該好好地思考這究竟是怎麼回事。

我相信這位老師出這些題目的時候，並不覺得有什麼不妥，更沒有料到會引起軒然大波；所以我們要問的是，為何相當多人認為不該出這種題目，而這位老師卻不認為這些題目有任何不妥之處？

這個事件令我想起越戰開始時的「嬉皮運動」。美國過去一再宣稱自己是基督教國家，在越戰還沒爆發以前，美國爆發了民權運動，當年很多年輕人忽然發現美國上流社會的偽善。民權運動是為了要爭取種族間的平等，美國的開國元勳曾經一再宣稱「人生而平等」，可是這些領袖們同時卻聽任奴隸制度的存在。我在一九六二年去美國，那時還是有很多地方，黑人搭公車時只能坐在最後面，看電影時也不能和白人坐在一起，廁所當然更是要分開，難怪美國很多年輕人開始對美國的道德觀念感到懷疑。

越戰更加深了這種對道德的懷疑，因為美國在越戰中被迫使用空軍轟炸，轟炸時炸彈當然會炸死很多平民。我在美國的時候，晚上看電視常看到小孩被汽油彈擊中，引起背部的火焰；這些影片使得美國開始了嬉皮運動，嬉皮運動的基本議題是「要打敗美國的偽善者」。

遺憾的是，嬉皮運動推翻了很多固有的道德觀念。美國原本沒有《花花公子》這種雜誌，可是從此以後，美國可以公開地發行這種刊物。嬉皮運動在美國造成了「文化大革命」，美國現在很少人是所謂的「衛道之士」、很少人強調固有道德；這種文化大革命也影響了全世界，我國當然也不能避免。在過去，我們的確過份地強調道德；五四運動已經指出有些禮教是不符合正義的，很多人心知肚明，統治階級卻大談他們定義的道德，因為這對他們的統治是有用的。

因此我相信出這些考題的老師，恐怕是對舊道德感到不滿，他或許認為我們的道德觀念是將自己鎖在一個非常窄小的空間，他要打破「道德的框架」，不願意做一個「偽善者」。遺憾的是，他不了解人類和一般動物是不同的，人類的社會必須要有一些道德基本規範，否則會不堪設想。

我們在責備出題老師的同時，也應該檢討我們的社會有沒有重視道德。這個事件發生以後，校方和教育部都沒有提「師道」這兩個字，都僅在性別平等這個議題上著墨。也怪不得校方和教育部了，因為他們不願意被認為是「迂腐的衛道者」。

我卻要大聲地疾呼，社會必須重視道德！重視道德是非常正確的想法，漠視道德是不明智的。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）