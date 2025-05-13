用關稅特別預算 搶救年輕世代

走進捷運車廂、咖啡館，或滑開社群媒體，不難察覺一種瀰漫在年輕人間的情緒：安靜、內斂，透著疲憊與茫然。他們不是沒有夢想，而是逐漸懷疑夢想是否仍能兌現；不是不努力，而是看不到努力究竟通往哪裡。

這一代年輕人活在選項貌似多元、實際路徑卻愈走愈窄的時代。他們從小被教育要競爭、要拚搏；進入社會後卻發現沒有公平起跑線，工作就像在跑步機上全速奔跑，始終無法抵達可以安身立命的終點。

以大學畢業生起薪中位數計算，台北市房價／年所得比超過十五倍，蛋黃區甚至逼近廿倍；在雙北租十坪套房，租金吃掉薪資三分之一。當房價高漲、物價上升成為日常，勉強生活著變成普遍社會經驗，苦悶來自未來感的崩解。

年輕人渴望自由選擇人生，卻被社會強加以薪資、職稱、資產來衡量價值，在傳統期待與自我意識之間拉扯，找不到真正能落腳的地方。社群平台不斷推送人生勝利組的光鮮片段，演算法提醒你過得不夠好。普通被視為失敗，平凡變得羞愧，焦慮與自責就難以排解。

年輕人是街頭運動、網路倡議主力，但當政黨忙於鬥爭，青年訴求被忽視，他們對民主制度的期待就此崩解。這些現象不該再被視為抱怨，而是社會警訊。一個世代對未來無感、對體制無望，引爆消極文化、低生育率與民主冷感，對台灣的未來，將比任何關稅或外部衝擊更具破壞性。

面對美國總統川普對等關稅壓力，既然政府能編列四一○○億元特別預算用於增加對美大宗採購、補貼台電虧損、以低利貸款助企業因應衝擊，為何不能以同樣規模投資青年的未來？補貼企業固可短期緩解出口產業壓力，穩住股市與信心，卻無助企業技術升級或轉型。若將相同資源投入青年政策，不僅可改善青年生活壓力，更能強化內需、穩定社會信任，培養國家中產根基。

特別預算是資本與人力的抉擇，更是國家走向的價值判斷；不能僅解燃眉之急，更應投資未來。以下是可立即啟動、成效具體的青年政策構想：

一、青年儲蓄配對帳戶：為十八至卅歲青年設立專戶，政府按比例配對存款，專款用於進修、創業或購屋。以每人儲蓄百萬即配對廿萬元估算，涵蓋五十萬人僅需一千億元，卻能為青年重建未來起點。

二、推動人生分享運動：與主流社群平台合作，邀請創業者與領域達人分享失敗與低潮經驗，讓青年理解不是只有成功才值得被看見。

三、設立第二人生實驗場：針對轉職青年，提供一年生活基本保障與技能培訓，鼓勵社會接受「重新開始」是正常而非失敗的象徵。

四、推動微型倡議平台：讓青年以簡易流程提出公共提案，如城市改造、文化行動、社區營造，並獲得小額補助與資源媒合；讓「我可以做點什麼」成為具體行動。

這一代年輕人不是脆弱，而是太久沒被認真對待；他們不是不努力，而是社會還沒給出合理的回報機制。若現在不投資在他們的未來，下一個社會斷層將比經濟衰退更難修補。