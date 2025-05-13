低俗非創意 重塑師生互動的語言藝術

近日，金門某國中健康教育的段考試題出現「精液豆漿」、「強姦」、「69式」等極度不當內容，引發軒然大波。校方雖已致歉並啟動調查，但此事揭示的，恐怕不僅僅是單一事件。

首先，這名老師將低俗不堪的文字寫在考卷上，大剌剌地暴露自己無知、缺乏性平意識素養，更無關創意或老師「想接地氣」、用國中生講話的方式。正因為嚴重缺乏專業素養、倫理界線意識及對教育本質的正確理解，選擇用低俗不當甚至具傷害性的內容做為考題，不但暴露出該校審題機制名存實亡的警訊，更直指師培養成階段，乃至於進入學校後的命題專業素養完全沒有精進。

其次，在日常的教學互動中，類似的失當言行也時有所聞。筆者便曾觀察到，有數學老師在引導學生理解「角平分線」這一幾何概念時，僅因某名學生一時戲謔地將「角平分線」與「攝護腺」聯結起來，該名老師便在接下來的課堂裡反覆提及「攝護腺」，爾後其它學生更說出「紅外線」、「紫外線」等與數學概念風馬牛不相及的詞彙，試圖以此製造笑料。

這種做法看似是想讓課堂氣氛活潑，實則是教師專業失能的體現。它暴露出教師誤解了「幽默」與「低俗」的界線，更忽略了語言做為價值傳遞媒介的深遠影響，以及自身在師生互動中應有的角色邊界。學生當下的笑聲，絕非對知識的豁然開朗，更可能是對突兀情境的錯愕反應，甚至是對教師失格行為的無奈附和。這種「創意」不僅不好笑，反而模糊了學習的焦點，甚至在潛移默化中傳遞了不當的價值觀。

俄國心理學家利維．維高斯基的社會文化理論，便深刻地揭示了語言在個體認知發展與形成價值觀的核心作用。教師做為學習環境中「更成熟的他人」，其語言模式、詞彙選擇及所傳達的隱含意義，都會對學生的認知建構與價值判斷產生直接且深遠的影響。

當教師在教學或評量上使用低俗不當，或與教學目標無關的戲謔語言時，無異是為學生提供了一個扭曲的認知框架；學生可能會錯誤認為此類語言是被允許、甚至是值得模仿的，從而影響其語言習慣與價值取向。