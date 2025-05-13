聽新聞
0:00 / 0:00

低俗非創意 重塑師生互動的語言藝術

聯合報／ 林澤／國中教師（台南市）

近日，金門某國中健康教育的段考試題出現「精液豆漿」、「強姦」、「69式」等極度不當內容，引發軒然大波。校方雖已致歉並啟動調查，但此事揭示的，恐怕不僅僅是單一事件。

首先，這名老師將低俗不堪的文字寫在考卷上，大剌剌地暴露自己無知、缺乏性平意識素養，更無關創意或老師「想接地氣」、用國中生講話的方式。正因為嚴重缺乏專業素養、倫理界線意識及對教育本質的正確理解，選擇用低俗不當甚至具傷害性的內容做為考題，不但暴露出該校審題機制名存實亡的警訊，更直指師培養成階段，乃至於進入學校後的命題專業素養完全沒有精進。

其次，在日常的教學互動中，類似的失當言行也時有所聞。筆者便曾觀察到，有數學老師在引導學生理解「角平分線」這一幾何概念時，僅因某名學生一時戲謔地將「角平分線」與「攝護腺」聯結起來，該名老師便在接下來的課堂裡反覆提及「攝護腺」，爾後其它學生更說出「紅外線」、「紫外線」等與數學概念風馬牛不相及的詞彙，試圖以此製造笑料。

這種做法看似是想讓課堂氣氛活潑，實則是教師專業失能的體現。它暴露出教師誤解了「幽默」與「低俗」的界線，更忽略了語言做為價值傳遞媒介的深遠影響，以及自身在師生互動中應有的角色邊界。學生當下的笑聲，絕非對知識的豁然開朗，更可能是對突兀情境的錯愕反應，甚至是對教師失格行為的無奈附和。這種「創意」不僅不好笑，反而模糊了學習的焦點，甚至在潛移默化中傳遞了不當的價值觀。

俄國心理學家利維．維高斯基的社會文化理論，便深刻地揭示了語言在個體認知發展與形成價值觀的核心作用。教師做為學習環境中「更成熟的他人」，其語言模式、詞彙選擇及所傳達的隱含意義，都會對學生的認知建構與價值判斷產生直接且深遠的影響。

當教師在教學或評量上使用低俗不當，或與教學目標無關的戲謔語言時，無異是為學生提供了一個扭曲的認知框架；學生可能會錯誤認為此類語言是被允許、甚至是值得模仿的，從而影響其語言習慣與價值取向。

國中生 性平 教師 考題 金門

延伸閱讀

​​把美術館搬進公司，藝文體驗新風潮：線上導覽開啟企業文化新可能！​

興臺印刷廠像藝廊 以AI降耗能、保持競爭力

藝術家給台東的情書 依偎太平洋岸的藝術美境「江賢二藝術園區」

浮世繪怎麼看才有趣？從繪畫中認識江戶時代生活與藝術魅力

相關新聞

美中忙博弈 台灣關鍵期

經歷幾番波折，美中兩國代表在瑞士進行兩天協商後，終於達成初步協議，並發表了聯合聲明。原來美國對大陸進口商品課徵的關稅已達...

陸應助WTO 力抗「強權即公理」

美國財政部長貝森特及美國貿易代表葛里爾，連續兩天在瑞士日內瓦，和大陸國務院副總理何立峰等，展開美中經貿高層會談，全球矚目...

性平教育 還有很長的路要走

近日，金門某國中健康科期末考題出現不當用語，引發社會軒然大波，有人認為出題老師欠缺性別平等意識，也有人認為校方審題機制出...

低俗非創意 重塑師生互動的語言藝術

近日，金門某國中健康教育的段考試題出現「精液豆漿」、「強姦」、「69式」等極度不當內容，引發軒然大波。校方雖已致歉並啟動...

安全網補破口 先去政治化

「剴剴」是個等待收、出養的可愛孩子。台灣等待收養的孩子，二○一九年有八七四人，二○二三年為七百人，其中找到家的孩子二○二...

用關稅特別預算 搶救年輕世代

走進捷運車廂、咖啡館，或滑開社群媒體，不難察覺一種瀰漫在年輕人間的情緒：安靜、內斂，透著疲憊與茫然。他們不是沒有夢想，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。