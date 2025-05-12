賴否認「脫中入北」 美國是影武者？

近日，賴清德總統一反常態否認「脫中入北」，強調與對岸是比鄰而居且經貿關係密切，既是「立足台灣，布局全球」，自然也包括大陸。換言之，賴在一個相當微妙的時間點，對陸方態度略有轉變。

自二月《外交事務》讓「棄台論」重回大眾視野，到五月《經濟學人》將相關議題推上風口浪尖，美國學者一篇「川普應該管管台灣」，暗示的或許就是白宮對賴近期行為多有不滿。究其原因，華盛頓現今不想讓台北激怒北京。

自上世紀五十年代以來，美國一共形成三種對台策略。其一，「保台論」：中美最終必有一戰，所以台灣是戰略要地。其二，「棄台論」：台灣重要性日趨減少，美國需重塑印太布局。其三，「維持論」：中美之間亦敵亦友，競爭與合作並存，所以中美關係依舊關鍵，但是也要審慎對待台美關係。

雖然「保台論」與「棄台論」隔三差五就會出現，但幾十年來真正主導白宮對台政策的其實是「維持論」。更確切的說，「保台」與「棄台」已成為了以「維持論」為基點的「胡蘿蔔加大棒」戰術。亦即，台灣逾越了「維持論」邊界，就會出現「棄台」這個大棒，反之就是「保台」這根胡蘿蔔。

那麼，要如何鑑別這一邊界呢？答案就在「維持論」的兩個邏輯中。

第一，審慎處理台美關係，意指雙方關係維持，需要台灣體現出美方認可的經濟與安全價值（經濟上台灣為美國輸送利益，安全上台灣不為美國製造區域麻煩）。所以，筆者於三月十八日在民意論壇以〈賴清德豪賭，傷台灣價值〉為題撰文，提及台灣多年發展，已將這一價值具象化為穩定的供應鏈角色（尤其是半導體）。第二，中美關係既以華府為關鍵雙邊，意味著其為台美關係的上位邏輯，後者不能影響前者。

於是，上述要點使得賴清德激進「抗陸」，無疑是在挑戰美國的「維持論」路線。畢竟，地區局勢波譎雲詭，台灣做為全球穩定供應鏈角色自然動盪不安；一旦經濟與安全構築的價值不利於美國戰略，弱化的就是「維持論」中的台美關係。同時，「抗陸」並非美國主導，而是賴企圖綁架白宮，透過「下克上」的管道以台美關係影響中美關係，此招更是為「維持論」所不容。

如此來說，美國這位「影武者」難免不會施壓賴清德重回「維持論」；他突然否認「脫中入北」，恰恰就是回應白宮，卻又不太情願的寫照。