尊重國會自律 憲法法庭切勿淪為政治角力工具

「憲法訴訟法釋憲說明會」今日登場，該案係民進黨立法院黨團聲請，主張修法程序「違憲」，請求暫時處分並凍結新法施行。然而，從憲法審查制度的設計初衷與既有解釋實務觀之，其核心爭點實屬「國會議事自律」與「立法裁量」範疇，並非憲法審查之適格對象；若憲法法庭介入高度政治化之程序爭議，恐損及司法中立與憲政權力分立之根本原則。

依據大法官「釋字第三四二號解釋」，立法院審議法律案應在不牴觸憲法的範圍內，依其自訂議事規範為之。議案是否踐行程序，屬議會內部自律事項，除非出現明顯重大違憲瑕疵，否則非屬憲法審查範圍。今年元月廿三日公布之「憲訴法修正案」，其三讀程序係依據「立法院職權行使法」第十一條第三項辦理，雖該條文規定「第三讀會，應將議案全案付表決」，然依立法實務慣例，若無委員提案要求全案表決，經院會主席徵詢有無異議、且無人異議後即宣布通過，亦屬合法程序；此全案即視為通過，且未提出復議，立法院之程序即屬完成。核心爭點在於對議案有無異議，而非全案表決之形式，此次三讀程序既依議事慣例，且無委員具體異議；主席宣布通過後自應視為有效，此形式行之有年，未曾被視為違憲或無效，亦與該解釋所界定之國會自律原則相符。

尤其此次「憲法法庭說明會」所列十大爭點，有八項圍繞於三讀程序的技術性問題，試圖從形式立法程序中尋求瑕疵，進而否定法律效力，令人憂心。然憲法法庭非選務機關，亦非法規倫理裁決機構，若進一步介入立法院內部議事流程，將開啟司法權過度介入立法權之危險先例，導致權力濫用之虞。況且，依據目前「憲法訴訟法」新制，大法官須十人以上方得評議，違憲宣告需九人同意；現階段僅有八位大法官，制度顯無法正常運作，卻在此時召開「說明會」，實有失司法自我約束原則，亦引發以審代政、介入政爭之疑慮。

立法院之議事慣例與程序自律，本屬國會自主範疇，只要未違反憲法基本規定，即非大法官得審查之事項。從前揭司法院解釋可明確理解，三讀程序如無異議，經主席依慣例宣布通過，效力即等同全案表決，無違法可言，應受釋憲機關尊重。

至於，聲請人所稱「從未投票贊成，且明確表示反對」，試圖據此以主張「程序違憲」。然依立法院公報記載，絕大多數聲請人並未當場具體表達異議，或提案要求全案表決，難謂程序上存在重大違憲瑕疵。

更進一步而言，若僅憑事後聲明或個別委員之立場，即欲推翻已完成公布施行之法律，將造成憲政秩序極大混亂，開啟否定既定程序與法案正當性之惡例，顯非民主法治所容。

目前正值罷免風潮與憲政攻防交錯之際，大法官更應自持分際、恪守中立，避免淪為政黨操作工具。司法威信來自社會對其中立、專業之信任，而非「選邊站」的政治表態。真正值得捍衛者非朝野之勝敗，而是憲政秩序與權力分立原則。

總之，「憲法訴訟法」是否違憲，必須建立在具體明確的違憲理由與符合法定聲請要件上。若僅因不滿修法內容，便欲推翻整體程序之正當性，實屬本末倒置！

大法官應回歸法理，秉持前揭「釋字第三四二號解釋」所揭示之國會自律原則，審慎為政，切勿淪為政治角力的工具，以免損及司法權威與民主法治根基。