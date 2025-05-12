科技‧人文聯合講座／關於「要飯說」的正解

身兼嘻哈歌手及民進黨立委助理楊舒雅的「合法要飯說」引起網路社會的炎上，凸顯了某些藝術創作者已習於接受政府補助，怯於面對市場。

我想討論的是，這「閉圈文化」有解嗎？文化內容策進院（簡稱文策院）於二○一九年成立，為文化部轄下的行政法人，企圖比照韓國「內容振興院」模式，創造娛樂影視界的「台流」。然六年下來，電視台已不投資台劇，Netflix每年的購片量亦屈指可數。

文策院為何無法達成創立初衷，乃「臂距理論」在台灣無法適用之故。一篇碩士論文顯示，目前官派董事幾近三分之二，年度收入皆靠政府公務預算或專案補助，故無法維持適當的臂距，形成專業甚至業務重疊。

例如，在「黑潮計畫」下，文策院只會投資那些已取得文化部補助的案件，形成第一層迴圈。而擔任文化部審查補助的委員長期都是固定的人，甚至是今年Ａ投案Ａ迴避，明年換Ｂ投案Ｂ迴避的互利現象，形成第二層迴圈。審查標準又是「以呈現台灣歷史及時代縱深戲劇優先投補」，直接刪除不想拍政治正確題材的提案，是為第三層迴圈。故台灣影視作品這幾年呈現的問題是：高度題材重複、表現手法單一。

同時，文化部要獎勵具國際性之創作，又要「台灣優先」，剛好是本質矛盾的命題。例如公視斥資一億五五○○萬製作的《斯卡羅》，在收視率及Netflix點閱率都雙殺；國外觀眾抱怨看不懂，國內觀眾則認為不復曹瑞原《一把青》的戲劇張力。

即使在國內以二．六億票房奏捷的《返校》，Flixpatrol平台資料顯示Netflix僅在台灣及香港播放，放映積分只有十，收視排名第一八八。

而在中國大陸票房達廿五億台幣的《周處除三害》，雖被某些「台灣優先」影評人酸為充滿暴力與神棍的「靠片」（cult movie），卻在台灣、香港、南韓、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、沙烏地阿拉伯等地Netflix平台播放，在台灣及香港積分別為五九三和五二四，排名皆為第一名；可見人性題材遠比「台灣優先」觸動人心，也更國際化。

影視人面對「三層迴圈」，也發展了獲利公式；亦即實際拍片成本壓在政府投補總額下，再加上人情包場的票房收入，即使版權微薄也不會虧本。例如，預計今年上映的影集《零日攻擊》，號稱總製作成本二億五九二一萬元，只要實際花銷不超過政府投補的一億一三○一萬元，都是現賺。

要破除「三層迴圈」的解方，在於引進預售（presale）制度。若是商業影視，申請政府投補須出具發行商、電視台或影音平台的版權預購證明，並於作品上映後才得請領投補金額，以強化影視業者面對市場的誘因，不只是向政府（合法）「要飯」。

時值文策院第二屆董事任期屆滿，電影人出身的李遠部長，應對於如何振興台灣影視產業有深刻的見解，也應找適合的人掌舵文策院、執行其想法，期待小野的「台流」！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）