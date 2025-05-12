大屋頂下／【不願統一與主張台獨是兩回事（下）】互視為不是外國的國家

（續昨日）再談蔣萬安。他說：「要消滅中華民國的是民進黨與共產黨！」

民進黨的台獨要消滅中華民國，這是無人不知。而蔣萬安應是第一位用大白話說出「共產黨要消滅中華民國」的藍營政壇重磅人物。

容我引伸，這句話的潛台詞應是：蔣萬安反對消滅中華民國，而「反對消滅中華民國」不但是蔣萬安之所以對民進黨，也是蔣萬安之所以對兩岸關係。

前此，藍營過往的主體論述僅在正面表述「捍衛中華民國」。例如：主張「一中各表」，就是「反對中共消滅中華民國」；反對「一國兩制」，也在「反對中共消滅中華民國」。這類表述，無疑皆是「反對中共消滅中華民國」的意思，但沒有人說到如此露骨，不願將兩岸繃得太緊。

但是，昨日本文論及，民進黨明明是台獨，要消滅中華民國，如今卻稱「國民黨是中共同路人／要與中共聯手消滅中華民國／要反共就要剿滅國民黨」；據此更自稱是「真正深愛中華民國的人／要抱回中華民國的神主牌／誓死捍衛中華民國」。

在如此曲邪荒誕的辯論中，如果不能如蔣萬安直球對決指出「要消滅中華民國的是民進黨與共產黨／民進黨是中共同路人」，如何端正視聽？

如今，國民黨已將民進黨稱為「綠共」。

但是，奇妙的是，四一九的凱道群眾卻自認是在「拯救中華民國」，宣稱要保衛「中華民國神主牌」。這難道是台獨在與蔣萬安為中華民國爭風吃醋？

昨日本文亦論及，大陸兩岸學者嚴安林說：「不願統一與主張台獨是兩回事。」也容我引伸，「統一不了，但也不台獨」，就必定是維持中華民國，因為中華民國不是台獨。

至此，蔣萬安的「反對中共消滅中華民國」，與嚴安林的「不願統一與主張台獨是兩回事」可說就有了交集，交集在維持中華民國。

更進一步說，嚴安林的「不願統一與主張台獨是兩回事」，可說也是一種「不統／不獨／不武」的狀態；而「不統／不獨／不武」的根本就是在「反對台獨消滅中華民國」，也「反對中共消滅中華民國」，這應是蔣萬安的看法。

從上述嚴安林、四一九、蔣萬安三個事件可以取得一個視角：「不統／不獨／不武／維持中華民國」可能成為兩岸交集之所在，至少是一「過程論」，可由「合理的過程」達到「改善之目的」。

欲維持「不統／不獨／不武」，首先應建立兩個基本概念：一、建立「大屋頂中國／大屋頂中華」概念。二、仿東西德，建立「互視為不是外國的國家」概念。以上二者，皆可視為汪道涵概念。

最後論賴清德的「脫中入美」。

面對四一九凱道金句「拿回中華民國神主牌／拯救中華民國」，賴清德似乎已經落後於綠營的草根意識。草根已經承認台獨根本是一個大騙局，但賴不承認；草根知道不能否定中華民國對台灣的保護與制約，但賴清德佯裝不知。

相對於蔣萬安的議論，賴清德迄仍操弄「國民黨是中共同路人」的大罷免，但不敢回應「要消滅中華民國的是民進黨與共產黨」的質疑。

其實，「反對中共消滅中華民國」，這無疑是全民共識。但民進黨是不是台獨黨？台獨是不是要消滅中華民國？既要消滅中華民國，又如何能拯救中華民國？賴清德正在如此矛盾的狀態下治理中華民國。

回顧二○○八至二○一六年，如今絕大部分台灣人（包括那些想抱回中華民國神主牌的台獨騙徒）應當已意識到，當年倡議的「不統／不獨／不武」正是兩岸關係的最佳狀態。

據說，當年馬英九原本提議的次序是「不獨／不統／不武」，但吳敦義建議改為「不統／不獨／不武」。如今賴清德若要挽回兩岸情勢，其實應當回頭主張「不獨／不統／不武」。因為，先有「不獨」，始可能有「不統／不武」。

說到這裡，賴清德可以想一想嚴安林之類的提議。「不願統一與主張台獨是兩回事」，只要不台獨，統一可以緩議或另論。

何況，對台灣來說，只要堅持民主與和平的「統一公投」，即可將統一做為台灣的防禦盾牌，「統一盾」確保了中華民國的主體性與自主性。

賴清德的台獨觀認為，台獨可以將中國「擋在外面」；其實，台獨反而是將台灣自己「困在裡面」。台獨不能使台灣脫困，只是作繭自縛。

如果賴清德聽得進這些話，就應將「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉變為「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。

這就是「交換論」。以「不台獨」交換中共「不武」。「不武」就能維持「不統／不獨」，就能維持中華民國。

台獨在賴清德手裡，只要他「不獨」，就能交換「不統／不武」。因為，不願統一與主張台獨是兩回事。

賴清德在四月九日宣示贊同「脫中入北」，卻又在上周改稱那不是他的主張，而是學者的見解。這樣的顛三倒四，暴露了他一貫的三大人格短板。一、知識的單薄：否則一個月前為何贊成此說？二、策略的錯亂：何以一個月前贊同一個月後否認？三、角色的失敗：沒有「一言喪邦」的意識。

賴清德既否認「脫中入北」，則上周四的歐戰紀念談話就更顯得莫名其妙，因為那完全是「脫中入北」的續篇。他認為歐戰證明侵略必敗，這是「入北」；那麼，接著且看他如何闡釋中華民國抗日戰爭勝利及光復台灣，會不會「脫中」？

台獨一貫否定開羅宣言及波茨坦公告等文件，而主張台灣地位未定論。但外交部及陸委會在八日表示，這些文件皆確認了中華民國對台灣的主權。這不啻是從台獨一八○度轉向了「奪取中華民國神主牌」，與「四一九凱道皈依」相輝映。

賴清德必須嚴肅操持這個大翻轉。「脫中」，但不能脫「中華民國」；既脫不了中華民國，也就不能「脫中」。因為，「中華民國」就是「中」。承認台灣由中華民國光復，台獨不能再說「中華民國是外來政權」。

從以上四件時事探討兩岸關係，可以發現，國民黨堅守中華民國，中共智囊稱「不願統一與主張台獨是兩回事」，連台獨草根也知道不能丟掉中華民國神主牌，三者儼然交集在「中華民國」之上，但居然只見賴清德走在「脫中入美」的不歸路上，與中華民國漸行漸遠。

賴清德，你不要將自己黏死在台獨的蒼蠅紙上，這是你政治人生的災難性困局與致命性悲劇。