國際護理節 護理留任危機不容輕視

五月十二日國際護師節即將到來，值此之際，不僅要致敬護理人員對健康體系的專業貢獻，更必須直視當前醫療體系中護理人力面臨的嚴峻挑戰。作為長期關注護理政策的學術團體，深感目前醫療環境中的護理留任危機已不容忽視。希望透過這篇真誠的發聲，喚起國家醫療體系與社會大眾對護理人力議題的高度重視，並持續推動具體政策行動與結構性改革。

護理是值得社會尊重的專業。OECD二○二三年統計，各國平均為每千人九點二位執業護理人員，芬蘭高達十八點九人，日本亦達十二點一人，而我國僅為八點一人，遠低於OECD平均與其他重要國家。這些指標是衡量一個國家對健康權與照護正義的實踐程度，更象徵整體社會對健康平等、照護品質與專業尊重的重視。近年來台灣的區域與地區醫院臨床護理人員離職率高達十％至十五％，部分單位的職缺率更超過十％。選擇留下來的夥伴，並不是別無選擇，而是因為深信這份工作的價值。

為回應當前的護理人力挑戰，我們從制度、文化與專業支持三軌整合，提出四大策略方向。

第一，「雙強化」護理人員的薪酬與職涯支持。在薪酬方面，建立臨床晉升職級架構與對應薪資級距顯著差異化，打破「升遷僅限管理職」的窄化路徑。也須制定夜班與高壓科別津貼，並依地區與科別設計補貼機制。此外，應推動「忠誠服務獎金」與「留任獎勵機制」，依年限提供獎金等實質鼓勵。

在職涯支持方面，可以導入職涯導師制度，定期協助護理人員發展短中長期職涯規畫。強化在職教育資源與進修假制度，使護理人員在專業成長與薪資提升層面雙雙有感。

第二，為護理人員創造具安全感與歸屬感的工作環境。因應時代發展，可建置ＡＩ智慧排班、交班系統與家庭友善班表制度，增強護理人之工時彈性與自主性。同時導入心理支持機制與職業倦怠管理，提升職場安全感。精簡文書流程、導入數位化工具，減少護理人員的非直接照護負擔。

第三，提升護理人員的社會治理參與感。可建立「第一線護理人員政策諮詢平台」，讓臨床聲音參與醫療政策設計；鼓勵護理人員參與醫院內決策、社區治理與政策研擬。此外，也應培育具國際視野之護理人才，擴展國際交流平台，鼓勵護理人員參與全球衛生議題。

第四，推動不同世代的護理人員共融發展。面對護理人員的「初任離職潮」，可強化新進人員迎新制度與三年內支持計畫；建立「職涯導引與發展地圖」，提供個別化學習；設計制度化肯定機制與實證分享平台，提升護理人員之價值感等。資深護理人才可發展「臨床教師」、「訓練導師」等多元角色，不同世代可建立跨世代合作機制，相互扶持並發揮影響力。

護理人才對我們每個人的未來至關重要。在國際護師節前夕，誠摯呼籲政府重視護理人才流失的警訊，醫療機構須主動改善職場環境，大眾須以更深層的理解與支持回應護理人員的付出。讓我們攜手努力，打造一個讓護理人員能安心成長的未來。